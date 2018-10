1001 Bodas superó los 16.500 visitantes, un 19% más que en la edición anterior

Publicado 25/10/2018 13:53:01 CET

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

1001 Bodas, Salón de Productos y Servicios para celebraciones, superó los 16.500 visitantes en su su 20ª edición celebrada el 19 al 21 de octubre en la Feria de Madrid, una cifra que supone un 19 por ciento más que en la convocatoria anterior, ha informado Ifema en un comunicado.

El público acudió para conocer cientos de ideas, tendencias y nuevos productos para organizar su boda soñada, mostrados por más de 300 expositores de toda España.

El salón aprovechó su 20 aniversario para renovar su imagen y dar cabida a nuevos contenidos dirigidos a confirmar esta feria como la mejor cita dedicada al universo nupcial en España.

Sólo con una visita, los novios tuvieron a su alcance todas las propuestas -desde las más tradicionales a las más innovadoras-, para elegir las que más se ajustan a sus gustos, en un espacio de fácil recorrido -el pabellón 4 de Feria de Madrid-.

Asimismo, pudieron recibir información sobre los servicios y productos en promoción y ofertas especiales que las empresas participantes lanzan durante la feria.

Del mismo modo, las parejas visitantes tuvieron la oportunidad de participar en la completa propuesta de actividades paralelas, de acceso libre con la entrada a la feria.

Todas las actividades programadas para esta edición tuvieron éxito de convocatoria, entre ellas los nuevos talleres DIY-hazlo tú mismo- y de baile, el desfile LGTB y el primer primer workshop "Preparando el día B".

En concreto, el taller "Preparando el día B" mostró a los asistentes de forma experiencial qué detalles son los más importantes en una boda para que el resultado sea todo un éxito.

Participaron en él la firma de moda nupcial Alicia Rueda, que junto a la firma de joyas Verdeagua, de calzado Fígara Shoes y una estilista de Wedding Style hablaron de la elección del vestido y los complementos. También aportaron sus consejos el wedding planner Tu día Perfecto; un maquillad@r de Oui Novias, y la lista de bodas Calista One.

DISEÑADORES ESPAÑOLES

Una de las novedades de esta edición fue la incorporación de reconocidos diseñadores españoles, que estrenaron presencia en el salón con sus mejores propuestas para Novia, Novio y Ceremonia para el Gran Día y tuvieron una excelente acogida entre el público visitante.

Ulises Mérida, Isabel Núñez, Garcia Madrid y Leyre Valiente fueron algunos de los creadores presentes por primera vez en este salón, quienes aportaron a 1001 Bodas su propia concepción contemporánea de la Moda. Asimismo, Hannibal Laguna volvió a vestir la Plaza de las Novias de la feria, con una exposición de sus creaciones nupciales.

La participación de estos diseñadores se sumó a las más de 70 firmas de moda nupcial para novia, novio, fiesta, ceremonia y complementos que exhibieron sus colecciones y novedades en 1001 Bodas.

DESFILES DIARIOS

Además de conocer las nuevas tendencias y creaciones de estas firmas en los stands del salón, los visitantes de 1001 Bodas pudieron asistir gratuitamente a los desfiles diarios de trajes de novia y novio -viernes 19, a las 18.00 h, sábado 20, a las 13.00 y 18.00 h., y domingo, a las 13.00 h.-, en la pasarela situada en el mismo pabellón del salón.

Protocolo, Félix Ramiro, Pasarella by Félix Ramiro, LunasdBoda by Maggie Sottero, Rebeca Ingram, Sottero and Midgley, Vertize Gala y María Salas fueron las marcas participantes en los desfiles de esta edición.

Asimismo, en el desfile del viernes, a las 18.00 h. junto a estas firmas se programó un desfile nupcial de once marcas de moda Adlib, de Ibiza. Como novedad, en esta convocatoria se sumó la celebración del desfile LGTB, el viernes 19, a las 13.00 h. en el que participaron los diseñadores García Madrid, Ulises Mérida, Laura Escribano e Iván Campaña.

ÁREA 1001 BODAS LGTB

Asimismo, esta convocatoria de 1001 Bodas volvió a incluir, como en los últimos años, el área 1001 Bodas LGTB. Un espacio expositivo específico, integrado en el conjunto de la oferta del salón, abierto a todo el público de la feria, en torno al que se reunieron una selección de expositores especialistas en el segmento de bodas GAY (LGBT), o interesados en acercarse a este nicho de mercado.

La 20ª edición de 1001 Bodas contó entre sus participantes con caras conocidas, vinculados de una u otra manera al sector nupcial. Este es el caso del famoso escritor Boris Izaguirre quien acudió presentar un adelanto de su nuevo programa de televisión "¡Sí, quiero ese vestido!", que se estrenará en DKISS este otoño.

También estuvo presente en 1001 Bodas Samantha Vallejo-Nágera, con su empresa de catering Samantha de España. La Chef participó en esta feria promocionando De Natura Pedraza y Dehesa de Valbueno, las dos fincas para celebraciones en las que sirve su catering.

IBERIA PROMOCIONÓ LA CLASE TURISTA PREMIUM

La aerolínea española Iberia participó en 1001 Bodas con su Clase Turista Premium. Bajo el claim "Vuestra luna de miel, más dulce en Turista Premium", programó varias actividades en su stand de 1001 Bodas, con gran éxito de asistencia.

Por otra parte, como es habitual, en esta edición de 1001 Bodas, los visitantes pudieron participar gratuitamente en el sorteo de un viaje Vuelta al Mundo para dos personas, solo con visitar la feria y rellenar la papeleta que recibirán al adquirir la entrada al salón. Los ganadores de esta edición fueron Patricia Juaranz y Jaime Lobo de Cobeña (Madrid).

1001 Bodas 2018 tuvo como media partner al portal de bodas internacional y app gratuita Zankyou.es, presente en 23 países.