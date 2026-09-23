La 75º edición de Madridjoya se inaugura este jueves con la presencia de más de 300 empresas

Archivo - Salón Internacional de Joyería y Relojería Urbanas y de Tendencias, Madridjoya, en Ifema, Madrid, el 3 de junio de 2025. - IFEMA - Archivo

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Madridjoya celebrará desde mañana su 75ª edición con más de 300 empresas de más de 20 países, que convertirán hasta el 27 de septiembre el Pabellón 3 de Ifema Madrid en un escaparate internacional de la joyería y la relojería, con nuevas iniciativas como los Premios Madridjoya y la plataforma Madridjoya Designers.

La feria reunirá una amplia representación de la joyería y la relojería nacional e internacional situando durante cuatro días a Madrid entre los principales centros de negocio y tendencias del sector en Europa.

Según informa Ifema Madrid, la convocatoria ofrecerá una visión completa de la industria, con propuestas de alta joyería, joyería en oro y plata, relojería, piedras preciosas, perlas, talleres artesanos y nuevas firmas de diseño.

NOVEDADES EN ESTA NUEVA EDICIÓN

Coincidiendo con esta edición conmemorativa, Madridjoya incorporará importantes novedades, entre ellas el estreno de los Premios Madridjoya y de Madridjoya Designers, dos iniciativas creadas para reconocer la excelencia profesional y apoyar a las nuevas generaciones de diseñadores.

La feria volverá a celebrarse simultáneamente con Bisutex para ampliar las oportunidades de negocio entre los sectores de la joyería, la bisutería y los complementos.

Durante las cuatro jornadas, Madridjoya reunirá la selección de las firmas más reconocidas de la industria a través de espacios diseñados para facilitar el recorrido profesional por los principales segmentos del mercado.

La oferta expositiva se articulará en torno a la Plaza de la Joyería, dedicada a las propuestas de mayor valor añadido; la Plaza del Tiempo, especializada en relojería; y el Área MINI, enfocada en la joyería de autor, la artesanía y las nuevas firmas de diseño.

El área de alta joyería congregará empresas como Sucesores de Simón Franco, Bustinza, Diamantes Javier García, Negueruela, Talleres Victoria, Martínez Priego. AlpiOr, Rodriguez Galiot, Manuel Ruso o Vicente Manzano así como marcas del nivel de Lapetra, Lecarré, Lineargent, Salvatore, Liska, Luxenter, Victoria Cruz, Sikno, entre otras.

Por su parte, la Plaza del Tiempo reunirá una destacada representación del sector relojero con marcas como Bering, Cluse, Marea, Movado o Neckmarine. El listado de expositores completo está disponible en la web de Madridjoya.

LA INTERNACIONALIZACIÓN REFUERZA ESTA EDICIÓN CONMEMORATIVA

La dimensión internacional volverá a ser uno de los principales valores de Madridjoya. Empresas procedentes de más de 20 países participarán en esta edición, donde los expositores internacionales representan cerca del 30% del total, reflejo del atractivo que la feria mantiene entre empresas y profesionales de los principales mercados joyeros.

Italia encabezará la participación extranjera con 37 empresas expositoras, entre ellas Alisia Jewels, Generoso Gioielli 1970, Femmena, Novecentonovantanove, Mattia Mazza, Dago Jewels Milano, Govoni Fabio o Micheletto.

Destaca además la presencia de 18 empresas vinculadas al Centro Orafo Il Tarì, uno de los principales distritos joyeros europeos. Junto a Italia, Madridjoya contará con empresas procedentes de Portugal, Bélgica, Austria, Polonia, Dinamarca, Países Bajos y Reino Unido, además de compañías llegadas de Latinoamérica y Asia.

PREMIOS MADRIDJOYA Y TALENTO EMERGENTE CON MADRIDJOYA DESIGNERS

Coincidiendo con su 75ª edición, la feria estrenará los Premios Madridjoya, una iniciativa impulsada junto a la Confederación de la Joyería de España para reconocer la trayectoria profesional, la excelencia comercial, la innovación, la tradición del oficio y la contribución de empresas y profesionales al desarrollo del sector.

En esta primera edición serán reconocidos Isidoro Hernández, José Luis Joyerías, Gold&Roses, la Familia Aguilar de Dios y Pedro José Pérez Fernández.

La entrega de galardones tendrá lugar el 24 de septiembre a las 18:00 horas en la Plaza del Tiempo. Asimismo, la Feria incorpora por primera vez Madridjoya Designers, una plataforma concebida para dar visibilidad a nuevos talentos del diseño joyero.

La firma ganadora, SIIA, de la diseñadora Andreea Siia, expondrá su colección en el Área MINI de Madridjoya. Actividades profesionales, formación y patrimonio joyero completan la programación El Centro de Referencia Nacional de Joyería y Orfebrería (CRN) volverá a participar en Madridjoya con un espacio dedicado a la formación, el emprendimiento y la conexión entre empresas, asociaciones y centros educativos.

Asimismo, Madridjoya será uno de los primeros grandes escaparates profesionales en acoger la presentación de la Indicación Geográfica Protegida Joyería de Córdoba, recientemente reconocida por la Unión Europea.

La representación cordobesa acudirá a la feria con 22 expositores y un programa de actividades orientado a dar visibilidad a una de las tradiciones joyeras más relevantes de España.

La feria acogerá igualmente la exposición '100 años de historia y de futuro: Agentes Comerciales de España', organizada con motivo del centenario del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de la Comunidad de Madrid y del Consejo General de Agentes Comerciales de España.

A esta iniciativa se sumará 'El Arte de Conservar el Tiempo', una muestra ubicada en la Plaza del Tiempo que permitirá recorrer la evolución de la relojería a través de relojes históricos, piezas de bolsillo, calibres mecánicos y herramientas tradicionales de taller pertenecientes a la colección de Joyería Ferrándiz.