Ágatha Ruiz de la Prada o Francis Montesinos mostrarán diseños para niños en Fimi Kids Fashion Week

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los diseñadores Ágatha Ruiz de la Prada, Francis Montesinos y la modelo Nieves Álvarez mostrarán sus últimas propuestas para los más pequeños en la única pasarela de moda infantil que se celebra en España y que tendrá lugar los días 1 y 2 de febrero en el marco de la celebración de FIMI, Feria Internacional de la Moda Infantil y Juvenil.

La próxima edición de esta pasarela contará entre sus firmas desfilantes con grandes referentes de la moda nacional. Las diseñadoras "fieles a FIMI" como Ágatha Ruiz de la Prada y Nieves Álvarez con su firma 'N+V Villalobos + Nieves Álvarez', volverán a desfilar por esta pasarela.

En esta ocasión, se suma el diseñador Francis Montesinos que se estrena, tanto en la exposición comercial como en la pasarela, con su primera colección de moda infantil de ceremonia 'En Alas de las Hadas' de la mano de la firma Creaciones Alber.

Sus colecciones cobrarán vida junto a las demás firmas participantes que conforman una verdadera Fashion Week de la moda infantil y juvenil. Abel & Lula by Mayoral, Dolce Aela, Dolce Petit, JV José Varón, Eve Children y Querida Philippa y Philippa Petit; y de la mano de Moda Cálida Canaria las firmas It Child y Mi Menina, como otras firmas nacionales, junto a las italianas Please y Trybeyond del gigante italiano Mauli mostrarán sus propuestas para la próxima temporada O/I 2019-2020.

Fimi Kids Fashion Week abre por primera vez sus puertas al consumidor final, sin duda una oportunidad de generar hábito de moda infantil entre el consumidor final y que repercutirá en el punto de venta.