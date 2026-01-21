Alcalá llega a Fitur en un momento turístico "muy bueno" con más de 850.000 visitantes anuales

1044557.1.260.149.20260121155920 La concejala de Turismo de Alcalá de Henares, Isabel Ruiz Maldonado, en Fitur. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alcalá de Henares llega a su cita con la 46ª Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra hasta el domingo en Ifema Madrid, en un momento "muy bueno" desde el punto de vista turístico, con más de 850.000 turistas que escogen visitar cada año la ciudad complutense.

Así lo ha destacado la primera teniente de alcaldesa y concejala de Turismo, Isabel Ruiz Maldonado, quien ha destacado en declaraciones a Europa Press que Alcalá ha registrado cerca de medio millón de pernoctaciones acumuladas entre 2023 y 2025, cifras que seguirán creciendo en 2026.

"A lo largo de estos tres años estamos recogiendo los frutos, con cifras muy importantes y de alto crecimiento", ha señalado, al tiempo que ha precisado que el balance supone un "crecimiento bastante considerable" para Alcalá.

Una valoración compartida por la alcaldesa, Judith Piquet, quien ha defendido el modelo turístico puesto en marcha por su Gobierno basado en la planificación y la calidad. "No se trata solo de números, sino de enseñar al mundo la joya que es Alcalá de Henares, ciudad Patrimonio de la Humanidad, y compartirla con quienes nos visitan", ha afirmado en declaraciones a Europa Press.

ALCALÁ, CUNA DE CERVANTES

Ruiz Maldonado ha puesto en valor el peso de los grandes eventos culturales como elemento tractor del turismo en la ciudad complutense, destacando la Semana Cervantina y su Mercado Cervantino, declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional. Este evento, ha recordado, congrega "en torno a 300.000 visitantes en apenas cinco o seis días". "Es la fiesta más multitudinaria y queremos que este año también sea declarada de interés turístico internacional", ha señalado.

La concejala ha defendido que el turismo es actualmente "el mejor motor económico" de Alcalá de Henares, apoyado en una oferta patrimonial que abarca "más de 2.000 años de historia", desde la ciudad romana de Complutum hasta el Siglo de Oro, pasando por figuras como Cervantes, Quevedo o Lope de Vega. A ello ha sumado otros hitos culturales previstos para este año, como la conmemoración del 500º aniversario del paso de San Ignacio de Loyola por la ciudad.

Ruiz Maldonado ha destacado también las iniciativas de sostenibilidad y accesibilidad impulsadas desde el Ayuntamiento, como la peatonalización del casco histórico y la instalación de "islas climáticas" en plazas emblemáticas para mejorar la experiencia de los visitantes. "Hacemos que la ciudad sea más amable y habitable para los que nos visitan", ha subrayado.