La Comunidad enmarca nueva ruta Madrid-Toronto en la colaboración con Iberia en 'Madrid Turismo by Ifema'

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El Gobierno madrileño espera que la nueva ruta impulse llegada de turistas canadienses y refuerce lazos económicos

Ifema ve la nueva conexión como "decisiva" para impulsar la llegada de nuevos turistas a Madrid

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha destacado este sábado que la nueva ruta de Iberia entre Madrid y Toronto nace como "fruto de la colaboración" entre el Ejecutivo autonómico y la aerolínea en el marco del proyecto 'Madrid Turismo by Ifema'.

Para el Gobierno de la Comunidad de Madrid esta nueva conexión aérea directa con Toronto es de gran importancia y podría servir como herramienta para consolidar el crecimiento del turismo canadiense y reforzar las relaciones económicas y empresariales entre países.

Con motivo de la inauguración de la ruta, el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martín, ha subrayado que esta mejora de la conectividad internacional es fruto de la colaboración entre el Gobierno regional, el Ayuntamiento de Madrid, Ifema Madrid y el sector turístico a través del proyecto 'Madrid Turismo by Ifema'.

La delegación madrileña desplazada a Canadá mantendrá encuentros con agencias especializadas, operadores turísticos, representantes empresariales y medios de comunicación para promocionar la oferta cultural, patrimonial y de ocio de la región, además de sus oportunidades de inversión y negocio, según un comunicado de la Comundiad de Madrid.

Desde el Ejecutivo autonómico han puesto en valor el peso creciente del mercado canadiense, que durante 2025 aportó más de 134 millones de euros a la economía madrileña. Además, los turistas procedentes de este país registraron un gasto medio por viaje de 2.441 euros, por encima de la media internacional.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Ifema Madrid, Daniel Martínez, ha destacado que la nueva conexión con Toronto será "decisiva para impulsar la llegada de turistas canadienses a Madrid", al tiempo que servirá para materializar resultados de la campaña de refuerzo de conectividad tanto con Canadá como con Estados Unidos.

Mientras, el director corporativo de Iberia, Juan Cierco, ha señalado que la conexión Madrid-Toronto servirá para acercar "personas, negocios y culturas a ambos lados del Atlántico" y hará que la ciudad canadiense pase a formar parte del propósito de "generar prosperidad conectando a personas con el mundo".

Iberia operará cinco frecuencias semanales entre Madrid y Toronto los lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos con Airbus A321XLR, el modelo "más eficiente" de la flota para vuelos transatlánticos y que convirtió a la aerolínea en "la primera del mundo en operar comercialmente este modelo, según un comunicado de Ifema.

TENDENCIA AL ALZA DE TURISTAS CANADIENSES

La Comunidad considera que la nueva ruta contribuirá a mantener la tendencia al alza de visitantes canadienses. El pasado año llegaron a Madrid más de 100.000 turistas de este país, un 25 por ciento más que en 2024, mientras que en los cuatro primeros meses de 2026 la cifra de viajeros ya crece un 42,3 por ciento interanual.

El Gobierno regional ha enmarcado esta conexión dentro de la estrategia de 'Madrid Turismo by Ifema', iniciativa creada en 2022 para reforzar la promoción internacional de la región y mejorar la conectividad con mercados emisores de larga distancia considerados prioritarios.

Entre sus objetivos figura posicionar a Madrid como destino turístico, cultural y vacacional de referencia, así como potenciar la captación de visitantes de alto impacto económico.