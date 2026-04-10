Antik Almoneda, la feria del vintage y las antigüedades, abre sus puertas este sábado con más de 90 galerías

Antik Almoneda, la feria del vintage y las antigüedades - IFEMA MADRID

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Antik Almoneda, la gran feria del vintage y las antigüedades, abre sus puertas este sábado en el pabellón 12 del Recinto Ferial de Ifema Madrid con la presencia de más de 90 anticuarios y galerías de arte hasta el próximo día 19 de abril.

La feria madrileña, abierta al público y de venta directa, contará además con una jornada de puertas abiertas con acceso gratuito para todos los visitantes el martes día 14, ha apuntado la institución ferial en un comunicado.

Los visitantes podrán encontrar en esta feria obras de arte para todos los gustos y bolsillos, con piezas especiales de diferentes estilos, épocas y procedencias.

Objetos Art Decó, mobiliario, bisutería y joyas, accesorios y prendas de vestir, vajillas, cristalería y cuberterías, libros, alfombras, pinturas y esculturas se sumarán a instrumentos musicales, juguetes de principios de siglo, máquinas de escribir y de fotos, abanicos, bastones, globos terráqueos, cerraduras, postales, libros, candelabros, lámparas, binoculares, bronces, cajas de música, microscopios, plata, porcelana.

Entre los grandes reclamos de esta edición destaca también la exposición 'MUSIC ICONS: La memorabilia de las estrellas', con objetos originales de Freddie Mercury, David Bowie, Michael Jackson, Elton John o Rosalía, utilizados en conciertos y videoclips.

La feria organizada por Ifema Madrid se celebra en un horario de 11.30 a 20.30 horas, ha recordado la institución ferial.