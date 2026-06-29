Anuga Select Ibérica acogerá un nuevo certamen para artesanos de panadería, pastelería y heladería - IFEMA MADRID

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de Anuga Select Ibérica, que se celebrará en Madrid del 16 al 18 de febrero de 2027, integrará Bakery and Ice Cream Attraction (BICA), un nuevo salón temático orientado a los profesionales de la panadería, la pastelería y la heladería artesanas.

Impulsado por Koelnmesse e Ifema Madrid, organizadores de la marca Anuga, la iniciativa nace como un espacio especializado dentro de la feria, con el objetivo de reforzar la visibilidad, el negocio y la proyección internacional de estos sectores en un contexto global, ha detallado el consorcio en un comunicado.

"Nuestro objetivo es posicionar BICA como el salón de referencia en el sur de Europa para estos sectores. Para lograrlo, la feria alemana impulsará un ambicioso programa de actividades y movilizará todos sus medios y saber hacer con el fin de concentrar la mejor oferta empresarial del sector en un escaparate de tendencias único en su género", ha destacado la directora de Anuga Select Ibérica, María José Sánchez.

El equipo de Anuga Select Ibérica ha constituido el comité organizador de BICA integrado por las principales figuras empresariales y asociaciones de los sectores implicados. Con la colaboración estratégica con Grupo Vilbo - Books For Chefs, el objetivo es erigirse en el punto de encuentro que los profesionales necesitan para dinamizar su actividad y proyectarla hacia el futuro. BICA está llamado a ser un actor privilegiado que ponga de relieve el gran dinamismo y potencial que atraviesan los oficios artesanos dulces en la actualidad.

Para ello, el Salón diseñará un programa de actividades a la altura de esa efervescencia que define tan bien a estos oficios artesanos, combinando innovación y saber hacer. Será el escenario perfecto para reunir al rico tejido fabricante internacional vinculado al sector.

DEGUSTAR, EXHIBIR EL TALENTO

"No hay mejor manera de entender los desafíos e inquietudes actuales de la pastelería, panadería y heladería artesanas que experimentar soluciones reales y de éxito a través de degustaciones en vivo, catas comentadas y talleres prácticos. Por eso la degustación y el contacto con chefs de prestigio serán uno de los ejes de actividad de BICA", ha destacado Ifema Madrid.

Otro gran atractivo será la organización de las competiciones más importantes de cada sector, siempre respaldadas por las asociaciones profesionales más relevantes del país. Con una vocación transversal, estas competiciones permitirán apreciar el enorme talento que viven estos oficios en todos los rincones del país y a escala internacional.

Por eso BICA será el escenario de concursos como el Mejor Bombón Artesano de España, el Campeonato Nacional de Panadería, el Helado del Año 2027 o la distinción de las mejores heladerías nacionales.

A diferencia de otros certámenes gastronómicos y alimentarios donde la panadería, la pastelería y el helado suelen quedar relegados a un papel secundario como meros acompañantes, BICA aspira a ser el punto de encuentro de referencia para estos sectores, convirtiéndolos en los protagonistas indiscutibles de la cita.

Junto a BICA, Anuga Select Ibérica completará esos días de feria en Madrid con una oferta altamente variada, como Meat Attraction (sector cárnico), Bebidas calientes, Bebidas, Ecológico, Fine food, Lácteos, Industria auxiliar, Refrigerados, frescos y Congelados.