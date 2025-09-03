Anuga Select Ibérica llegará en febrero de 2027 para apostar por el mercado alimentario en España y Portugal

Archivo - Ifema.- Privel reunirá en noviembre a 200 expositores y más de 300 compradores de 27 países - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Anuga Select Ibérica llegará a Ifema Madrid en del 16 al 18 de febrero de 2027 como parte de su alianza firmada con Koelnmesse para poner el foco en el mercado alimentario de Portugal y España

Según ha informado el espacio de congresos en un comunicado, el objetivo es reunir a los actores locales e internacionales del sector, impulsar el comercio y ampliar el papel de España como centro de la industria alimentaria internacional.

Anuga Select Ibérica es el resultado de la integración y el desarrollo de dos proyectos feriales de la cartera de Ifema Madrid. Estos son, por un lado, Meat Attraction, feria internacional que abarca toda la cadena de valor de la industria cárnica, centrándose en la producción, la exportación y el desarrollo tecnológico.

Por otro lado, está InterSICOP, bajo su nueva marca Bakery & Ice Cream Attraction, dirigida a los sectores de panadería, pastelería, heladería y café, y reúne a fabricantes, proveedores y expertos. Aquí se presentan las tendencias actuales del mercado, maquinaria, ingredientes y un amplio programa de apoyo con seminarios, concursos, demostraciones y oportunidades de negocio para profesionales.

Ambos proyectos se fusionan bajo el paraguas de la marca Anuga, la feria comercial para la industria global de alimentos y bebidas. Este nuevo proyecto tiene como objetivo crear una plataforma central para la industria en España que sirva al combinando las necesidades locales con el alcance internacional.

Además, la gama actual de productos y servicios se ampliará para incluir otros segmentos del sector de la alimentación y las bebidas, en línea con el concepto establecido de la feria Anuga, con el fin de atraer a nuevos públicos.

UN ACUERDO PARA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA

El 29 de julio de 2025, Gerald Böse, director general de Koelnmesse, y Daniel Martínez, vicepresidente ejecutivo de IFEMA MADRID, firmaron en Madrid el acuerdo para esta asociación estratégica.

"Con Anuga Select Ibérica estamos creando una plataforma estratégica que revitalizará el comercio alimentario entre Europa, Latinoamérica y el norte de África. España y Portugal no son solo mercados entre muchos para nosotros, sino que se encuentran en el corazón de una región que marca las tendencias mundiales", destacó Gerald Böse.

"Con Anuga Select Ibérica estamos enviando una señal clara al sector alimentario en España. Al reunir dos proyectos feriales con amplio recorrido bajo el prestigioso paraguas de Anuga, queremos promover el crecimiento sostenible, atraer a más expositores y visitantes internacionales y reforzar el papel de Madrid en la industria alimentaria", dijo, por su parte, Daniel Martínez.