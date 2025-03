ARCO 2025 arranca este miércoles con la inauguración de los Reyes y un aplauso homenaje a Helga de Alvear

Su directora asegura que se podrá "respirar" el regreso de Trump a la Casa Blanca en forma de "respuesta, pregunta o preocupación"

La 44ª feria internacional de arte contemporáneo ARCOmadrid 2025 arranca este miércoles 5 de marzo hasta el próximo día 9 en Ifema Madrid. Los Reyes Felipe VI y Letizia inaugurarán por la tarde oficialmente la edición, que comenzará con un aplauso homenaje a la emblemática galerista coleccionista Helga de Alvear, quien fallecía el pasado 3 de febrero.

En total, el programa general reunirá en Madrid a 214 galerías de 36 países --9 galerías más que en la edición pasada--. Así, entre el 67% de oferta internacional destaca la presencia de América Latina, que representa más del 32% de la presencia extranjera--.

Aun así, la "solidez" de la escena artística contemporánea española también estará presente con un 33% de asistencia de galerías nacionales tendrán una presencia del 33%.

Entre los programas comisariados se encuentran 'Wametisé: ideas para un amazofuturismo', tema central de la feria, con la presencia de 15 galerías de 6 países, reflexionando sobre "nuevos modos de creación que representan existencias híbridas entre cuerpos humanos, vegetales, físicos y metafísicos".

Por otro lado, la directora Maribel López ha explicado que las previsiones comerciales que tienen se basan en el "interés" y "deseo" recibido, por lo que cree que el impacto de la pandemia de la Covid-19 ya ha pasado, y observa una "efervescencia" en la nueva edición.

LA VUELTA DE DONALD TRUMP, SE VA A "RESPIRAR" EN LAS OBRAS DE ARCO

Tras ser preguntada por la vuelta de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la directora de ARCO ha asegurado en una entrevista con Europa Press que podría verse reflejado en las obras de la feria como "respuesta, pregunta o preocupación", aunque aún es "muy inmediato".

"Los artistas son muy independientes. Que estén preguntándose después de este momento, lo están haciendo. Cómo se verá eso en las obras es lo que aún no sabemos, es muy inmediato. Pero en todo caso será como respuesta, como pregunta, como preocupación. En ese sentido sí que lo vamos a respirar", ha apuntado.

ARCO MANTIENE EL 40% DE PRESENCIA FEMENINA, ARTISTAS JÓVENES

Aunque el porcentaje de presencia de mujeres se mantiene en un 40% --una cifra "mejorable" para su directora--, las artistas que llegan a la feria pertenecen a una generación joven impulsadas por las galerías más nuevas y López ha asegurado que si el peso no es mayor no es por falta de mujeres.

"Era mucho más difícil para las galerías que trabajaban en otras épocas", ha apuntado, para después celebrar que las galerías estén "muy atentas" a las artistas más jóvenes o a la recuperación de mujeres que no recibieron demasiada atención "SOBRE VIOLENCIA SEXUAL SE HA

HABLADO SIEMPRE EN ARTE CONTEMPORÁNEO"

López ha asegurado que "siempre" se ha hablado sobre violencia sexual en el arte contemporáneo, aunque, a pesar del "momento de alerta" actual, no considera que eso cambie las prácticas artísticas.

"No se refleja tanto en las obras, será en la obra de alguna persona. Me cuesta reducir. Pero sobre violencia sexual se ha hablado siempre en arte contemporáneo. Se ha hablado sobre temas que tienen una visibilidad mediática (...) Como el arte tiene unas maneras por un lado conceptuales y por otro lado complejas, no siempre sale a la luz o se ve tan claramente, pero siempre ha pasado. Ahora es un momento de mucha alerta, pero eso no cambia tanto las prácticas artísticas", ha apuntado.

A su juicio, las reivindicaciones en torno a esta lacra van en paralelo a la creación. "Se refleja, lo que pasa es que cuando algo se refleja de una manera muy frontal en arte, es cuando se está simplificando. Tenemos que mirar con profundidad porque en muchas cosas que a lo mejor no lo parece, se están haciendo estas reivindicaciones. Para mí es la riqueza del arte, que son muchas capas", ha añadido.

López ha asegurado que Helga de Alvear o la galerista Juana de Aizpuru, ya jubilada, han construido un "respeto y admiración" por la profesión, al tiempo que ha asegurado no va a haber una "una sensación de orfandad" sin ellas, porque las galerías están "preparadas".

"Hay una cosa muy bonita, que es ese respeto a esa tradición. Siempre que hablo de ARCO empiezo hablando de Juana de Aizpuru, eso es muy importante para mí, pero también lo es para las galerías. Es verdad que Juana se ha jubilado, Helga ha fallecido, es decir, sí hay un cambio, pero las galerías están muy preparadas. No creo que vaya a haber una sensación de orfandad porque hay galerías con otros proyectos diferentes, pero muchísima calidad y gente con trayectorias muy sólidas. Ese respeto y admiración por todo lo que han construido para nosotras, relevante culturalmente y socialmente en España, es mérito de todas ellas", ha recordado.

Por otro lado, la directora de ARCOmadrid no cree que haya piezas polémicas en esta edición de la feria --que cuenta con 9 galerías más que en 2024--, unas creaciones que hacen que para las galerías, a su juicio, sea "más difícil trabajar". Sin embargo, ha advertido de que no siempre es capaz de detectar estas polémicas. "Creo que no hay ninguna obra polémica, pero el lunes de montaje lo sabremos exactamente", ha bromeado.

En todo caso, sí ha adelanto que no hay montajes con Franco, el rey emérito o el rey Felipe VI, como sí ha habido en otras ediciones.

NUEVOS ENCUENTROS A PUERTA CERRADA

En pasadas ediciones, los problemas de organización que provocaba la gran afluencia de grupos durante los primeros días causaron molestias entre los asistentes, y en ese sentido, López adelantaba que se han modificado aspectos como las visitas de estos visitantes el primer día, reduciéndose "drásticamente" y organizando encuentros a puerta cerrada.

"Hemos recibido en los últimos años mucho deseo por hacer visitas por parte de grupos muy importantes: clientes de banca, auditores y personas con mucha posibilidad de compra, para los que se organiza un evento. Aunque es una buenísima noticia porque es un interés presente o futuro para las galerías, debemos trabajar para que eso sea el éxito futuro y no el problema inmediato", reflexionó.

COMPRAS INSTITUCIONALES

Aunque la directora no ha adelantado todos los datos, entre las compras de arte por parte de instituciones se incorporan entidades como la Junta de Andalucía, además de compradores privados.

Además, ha señalado que el presupuesto de la feria es el mismo, y es global de toda Ifema Madrid, por lo que valoran el "éxito" con otros medidores, como el porcentaje de galerías quieren repetir el año siguiente tras participar, que en la actualidad se sitúa en una cifra del 90%.