ARCOmadrid 2027 abre la convocatoria para su Programa General

ARCO 2027 abre la convocatoria para participar en su Programa General. - ARCOMADRID

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

ARCOmadrid 2027 ha abierto oficialmente el plazo de presentación de solicitudes para participar en el Programa General, eje central de la feria. Las galerías interesadas en tomar parte de esta edición, que se celebrará del 3 al 7 de marzo organizada por Ifema Madrid, podrán enviar sus propuestas hasta el 17 de septiembre de 2026.

En paralelo a la sección principal, ARCOmadrid contará con diferentes programas comisariados, que tendrán un papel "destacado" en la configuración de la feria. Según la organización de la feria, ARCO2046 reflexionará, de nuevo, sobre posibles futuros en la concepción del mundo y del arte. Estará conformada por dos espacios dentro de la feria comisariados respectivamente por João Mourão y Luis Silva, y por Max Andrews y Mariana Cánepa Luna (Latitudes).

Además, la sección 'Opening. Nuevas galerías', comisariada por Rafa Barber Cortell y Bernardo Mosqueira, reunirá una selección de galerías con menos de ocho años de trayectoria. Por su parte, el proyecto 'Perfiles / Arte Latinoamericano', comisariado por José Esparza Chong Cuy, renovará el histórico vínculo de ARCOmadrid con la escena artística latinoamericana.

Con su próxima edición, la organización de la feria refuerza el "compromiso" de la misma por generar "un espacio para el diálogo" en torno al arte contemporáneo que promueva el intercambio de conocimiento y la colaboración entre agentes, contribuyendo a impulsar el éxito de las galerías participantes y al fortalecimiento de los contenidos de la feria.

Además, quiere consolidarse como una plataforma para la visibilidad y el desarrollo de nuevas oportunidades, así como para el intercambio profesional dentro del ecosistema artístico internacional. "Con esta nueva convocatoria, ARCOmadrid reafirma su papel como plataforma internacional para la difusión y el descubrimiento del arte contemporáneo, y como punto de encuentro clave para galeristas, artistas, coleccionistas, comisarios e instituciones", destaca la organización.