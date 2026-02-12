ARCOmadrid distingue a la Galería Elvira González con el II Premio Juana de Aizpuru

La Galería Elvira González abrió sus puertas en Madrid en febrero de 1994. Fundada por Elvira González, actual referente del galerismo en España tras dirigir durante 30 años la Galería Theo. - ARCO

ARCOmadrid ha otorgado el II Premio Juana de Aizpuru a la Galería Elvira González, en reconocimiento a su recorrido histórico y compromiso con la feria de arte contemporáneo.

"Nos sentimos muy honradas en recibir este galardón por la labor de la galería y la profesión de galerista", ha señalado Elvira e Isabel Mignoni, directoras de la galería, que han afirmado que la feria es un "hogar" para ellas y es la mejor plataforma a nivel nacional e internacional. "Este premio nos vincula todavía más a la feria de nuestra ciudad", ha indicado.

La Galería Elvira González abrió sus puertas en Madrid en febrero de 1994. Fundada por Elvira González, actual referente del galerismo en España tras dirigir durante 30 años la Galería Theo, actualmente está dirigida por sus hijas Elvira Mignoni e Isabel Mignoni.

Especializada en arte moderno y contemporáneo europeo y estadounidense, su trayectoria incluye exposiciones de artistas fundamentales como Mark Rothko, Pablo Picasso, Joan Miró, Alexander Calder, Donald Judd, Dan Flavin, Sol LeWitt, Gego, Robert Mapplethorpe o Michelangelo Pistoletto, así como de figuras consolidadas del arte contemporáneo como Olafur Eliasson, Miquel Barceló, Chema Madoz o Juan Uslé, entre otros.

Además, la galería colabora con museos e instituciones culturales de primer orden, dispone de un amplio fondo de obras de artistas consagrados del siglo XX y XXI y asesora en la creación de colecciones privadas e institucionales.

El acto de entrega del II Premio Juana de Aizpuru tendrá lugar el próximo viernes 6 de marzo, a las 13.00 h. en el marco de la feria de ARCO, que se celebrará del 4 al 8 de marzo en los pabellones 7 y 9 de Ifema Madrid.