Arranca la 45 edición de ARCO: "El arte que tenemos es del presente y aporta esa idea de esperanza y posibilidad"

Maribel López ha dado la bienvenida a la prensa a la 45 edición de ARCOmadrid. - EUROPA PRESS

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora de la feria de arte ARCOMadrid, Maribel López, ha inaugurado este miércoles la 45 edición de la cita y ha asegurado que las obras que se alojan estos días en IFEMA están relacionadas con el "presente" y defiende que aportan "esperanza".

Así lo ha indicado ante los medios de comunicación en la sala Guest Lounge, creada a partir de la madera quemada de los bosques incendiados este verano en Ourense. "El arte que hay aquí es un arte del presente, es un arte que los coleccionistas compran por pasión. El arte aporta esa idea de esperanza y de posibilidad", ha afirmado López.

Al iniciar su discurso, la directora ha recordado que ARCO celebra 45 años y en esta primera jornada las galerías y artistas españolas celebrarán a las 12.45 horas una fotografía con una pancarta en señal de protesta por el IVA cultural. "Apoyamos a nuestros clientes", ha indicado López que ha agregado que ARCO no participará en la acción.

"Celebramos 45 años, una historia larga, que trabajamos para que se mantenga muy viva, para que el interés vuestro, de todos los visitantes, coleccionistas y de todas las personas se vea bien alimentado por los contenidos que trabajamos durante todo el año", ha señalado.

En esta 45 edición, habrá un total de 211 galerías de 30 países -tres menos que el año anterior y seis países menos-, e las que 175 galerías formarán parte del Programa General, sumándose a ellas las secciones comisariadas: 'ARCO2045: el futuro, por ahora', con 17 galerías; Opening. Nuevas Galerías, con 19, y Perfiles. Arte latinoamericano, con 12 galerías.

"Hay una representación de todas las épocas, desde vanguardias hasta los artistas más jóvenes de muchos países. Cuando muchas veces me preguntan por las novedades siempre digo que cada obra al lado de cada otra es la novedad. Cada galería piensa con sus artistas cómo va a presentar los stands, eso es lo más increíble que aquí ocurre", ha remarcado.

Acerca de la obra 'Pan, trabajo, libertad', de la artista afgana Kubra Khademi, que ha pintado desnudas a líderes políticas mundiales como Usula Von der Leyen, Angela Merkel, Hillary Clinton, Kamala Harris, Maribel López ha asegurado que no es una obra "polémica", aunque ha confesado que todavía no la ha visto.

Junto a Maribel López han estado los comisarios de los tres equipos curatoriales de la feria: sección central, Arte Latinoamericano y Sección Opening. Sobre el proyecto central, titulado 'ARCO2045: el futuro, por ahora', el comisario José Luis Blondet ha explicado que el eje de la cita es "peculiar" porque se trata de una sola exposición que sucede en dos lugares "de manera simultánea".

"Hemos tenido todo el apoyo y toda la libertad para seleccionar a los artistas y a las galerías. La propuesta de pensar sobre el futuro de ARCO nos daba mucho miedo y nos llenaba de dudas. Pusimos nuestro ojo en cómo se mira hacia el futuro", ha detallado. Asimismo, ha desvelado que tanto él como su compañera Magali Arriola han jugado con la idea del "dejavú" para que el espectador crea que "está viendo algo nuevo", como parte de esa mirada hacia el futuro.

En cuanto a la sección Perfiles - Arte Latinoamericano, formada por once galerías, su comisario Jose Esparza ha explicado que es una sección con distintas formas de expresar el contexto social. "El hecho de poder trabajar en esta sección de solos, que se presenta solo un artista, es realmente interesante porque pueden entender una práctica como mucho más completa de lo que hacen estos artistas", ha manifestado.

Por último, Rafa Barber y Anissa Touati, comisarios de Opening. Nuevas galerías --19 espacios con menos de ocho años de vida-- han destacado la "valentía" de sus galerías porque acuden a ARCO para darse a conocer sin saber el tipo de público o las ventas. "Nos enfrentamos a proyectos muy valientes que serían difíciles de ver en otra sección", ha apostillado.