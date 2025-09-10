Arranca Intergift, con 250 marcas que mostrarán la oferta del sector de regalo y decoración hasta el sábado

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 86ª edición de Intergift ha arrancado este miércoles con la participación de más de 250 marcas y empresas de 14 países, que ofrecerán hasta el próximo sábado día 13 las últimas propuestas y tendencias en decoración, así como miles de innovadoras ideas en artículos de regalo.

Organizado por Ifema Madrid, el Salón Internacional del Regalo y Decoración ha celebrado el acto de inauguración con la presencia de la directora general de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid, Marta Nieto, el vicepresidente ejecutivo de Ifema Madrid, Daniel Martínez, la directora general de Negocio Ferial y Congresos de la institución ferial, Arancha Priede, o la directora de las ferias, Julia González, entre otros.

Tras el acto de apertura, se ha procedido a la entrega de premios de la IX edición de los Premios Regalo, organizados por Regalo Fama en colaboración con Intergift. Las empresas galardonadas en este ocasión han sido Masd2, en la categoría Eco Friendly; CG Agencia, en Iluminación; Belda, en Mobiliario; Trediser, en Navidad; ZYX Ideas, en Regalo Original; Imori, en Textil de Hogar y Fisura, en Velas y Aromas.

La oferta del Salón se estructura en torno a diferentes áreas: los pabellones 3 y 5 para el sector HOME y el pabellón 7 para GIFT. Durante tres jornadas se presentarán las colecciones de cara a la temporada Otoño-invierno 2025/26, con una destacada oferta de productos artesanos, alta decoración, velas y aromas o textil de hogar, en unas fechas clave para la campaña de Navidad y Reyes.

Asimismo, en el Espacio NEO --pabellón 7-- los profesionales descubrirán los diseños innovadores, originales ideas en artículos de regalo con la presencia de más de 30 marcas de primera línea.

Diferentes charlas configuran el programa de actividades de Speaker's Corner de Intergift. En este espacio de debate dentro de la feria --pabellón 3--, se abordarán cuestiones de máximo interés para los expertos del sector y será el momento oportuno para el análisis, el networking, el intercambio de experiencias y la actualización de conocimientos, todo ello en un formato participativo y de gran dinamismo.

Un espacio que permitirá al profesional conocer algunas de las claves y herramientas para impulsar y favorecer la actividad de su negocio, ha destacado Ifema Madrid en un comunicado.

Intergift coincidirá a partir de mañana con otros tres grandes salones organizados por Ifema Madrid como son MOMAD, Bisutex --que se celebran hasta el 13 de septiembre-- y Madridjoya --hasta el 14 de septiembre--, lo que convierte a Madrid en el epicentro de la moda, la bisutería, la joyería, el regalo y la decoración.