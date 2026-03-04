Artistas españoles claman en ARCOmadrid por un IVA cultural reducido: "No son privilegios, es igualdad"

Artistas españoles se han congregado frente a la entrada del pabellón 7 de IFEMA para protestar contra el 21 por ciento de IVA. - EUROPA PRESS

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Decenas de artistas españoles han protestado este miércoles en la primera jornada de la feria ARCOmadrid contra el IVA cultural y han reclamado su reducción para equipararlo a los tipos vigentes en países del entorno, como Francia, Alemania, Italia o Portugal, donde el impuesto oscila entre el 5 y el 8 por ciento, frente al 21 por ciento que se aplica en España.

Los artistas se han congregado a la entrada del pabellón 7 de IFEMA y se han fotografiado en señal de protesta con pegatinas en las que piden "IVA Cultural ¡Ya!". La concentración ha estado organizada por el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo que, en declaraciones a Europa Press, han defendido que la medida persigue la igualdad y no "desventajas".

"No estamos hablando de privilegios, solo de igualdad, tanto con otros sectores culturales españoles, como con otros países en el sector del arte. No es algo ilógico", han señalado fuentes de la entidad.

La queja ha durado alrededor de cinco minutos mientras la feria ha continuado con su actividad normal, aunque la directora de la feria había comentado poco antes que apoyan a sus clientes en la denuncia, algo que también reivindicó en la presentación en rueda de prensa de la 45 edición. Los artistas han gritado "IVA Cultural ¡Ya!".

IGNASI ALLBALLÍ: "ES MUY DIFÍCIL COMPETIR"

Entre los artistas que han protestado ha estado Ignasi Aballí, artista catalán encargado de representar a España en la Bienal de Venecia en 2022. "Si no se rebaja el IVA, es muy difícil competir con los países europeos que nos rodean. Hay una gran diferencia que impide a galerías y a los artistas vender las obras en las mismas condiciones. Estamos en desventaja", ha afirmado.

En este sentido, el artista lamenta que los gobiernos españoles no se den cuenta de que "si no se rebaja el IVA será peor" porque se recaudará menos porque "bajan las ventas". "Están dejando a las galerías y a nosotros en una situación muy complicada", subraya. Aballí trabaja tanto con galerías nacionales como internacionales y se pregunta: "Alguien que venga a la feria, ¿dónde va comprar mi obra en una galería española o en una internacional donde se va a ahorrar un 15 por ciento?, cuestiona.

En la protesta también ha participado Estrella Poza, que ha asegurado que las "formas de funcionar a nivel fiscal son inviables en la actualidad" y reclama el apoyo institucional porque el arte "es una comunicación humana".

"Tienen que apoyarnos porque la cultura y el arte es una comunicación humana de la sociedad que ellos construyen. Y no solo nos tiene que apoyar por una cuestión de rentabilidad", ha indicado.

En la misma línea se ha expresado Olalla Gómez que denuncia que hay una competencia "desleal" y que son los propios artistas los que están "perjudicados". "Si un artista está representado por una galería española y otra extranjera, van a comprar a la extranjera porque va a tener menos impuestos", remarca.

Aunque la directora de Arcomadrid, Maribel López, ha especificado que la feria no participaba directamente en la protesta, sí ha manifestado su apoyo a la misma durante la inauguración de la feria. "Apoyamos a nuestros clientes", ha enfatizado.