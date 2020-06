La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid tomará parte y colaborará con Sicur Especial Covid

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) se sumará y colaborará con el nuevo evento de Ifema 'Sicur Especial Covid', así promoverá la participación y la comunicación en esta plataforma, entre los proveedores de equipos, soluciones y protocolos en materia de bioseguridad y los establecimientos hoteleros.

Según ha explicado la AEHM en un comunicado, este apoyo se enmarca en su búsqueda de fomentar la reactivación económica y la adaptación de las empresas a la etapa post-coronavirus con "las mayores garantías de seguridad".

Además, participará activamente en la propia plataforma 'online' y ofrecerá un webinar con recomendaciones e información útil sobre protocolos y medidas específicas para el sector hotelero.

Con un formato híbrido Sicur Especial Covid, que arranca el próximo 1 de julio y se prolongará el 30 de septiembre, pondrá en contacto a proveedores y clientes y permitirá generar reuniones de manera virtual y/o presencial.

La plataforma online dotada de Inteligencia Artificial, permitirá búsquedas y propondrá contactos con intereses coincidentes; ofrecerá generar diálogos, reuniones 'one to one' - tanto virtuales como presenciales - y encuentros online de networking, además de alojar espacios formativos en la web.

Las reuniones presenciales tendrán lugar en Ifema los días 14 y 15 de julio de 2020 y proporcionarán la oportunidad de "ver productos en directo en un entorno seguro y afianzar la relación comercial en un momento en el que las reuniones cara a cara toman especial valor".