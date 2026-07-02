La Asociación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones tendrá su estand en Matelec

APIEM participará en La Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización. - IFEMA MADRID

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de Madrid (Apiem) contará con estand propio en la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización, que reunirá de nuevo a Genera y Matelec en Ifema Madrid del 24 al 26 de noviembre de 2026.

En concreto, la asociación madrileña participará como expositora en el certamen, recuperando así su presencia directa en uno de "los principales escaparates sectoriales vinculados al ámbito eléctrico, energético y de las instalaciones".

Su regreso coincide también con su participación en una de las actividades ligadas al ecosistema profesional y al corazón de la feria, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

El 16 de junio, la asociación acogió en su centro de formación la fase madrileña del Concurso de Jóvenes Instaladores, promovido por Fenie en el marco de Matelec. El ganador fue Kiryl Movchaniuk, alumno del IES Ángel Corella, que representará a la Comunidad de Madrid en la fase nacional prevista durante la celebración de la feria.

500 EMPRESAS CONFIRMADAS

La vuelta de Apiem se produce, además, en una edición que sigue "avanzando en comercialización". A comienzos de junio, Ifema Madrid informó de que la Semana había superado ya las 500 empresas confirmadas, con una superficie superior a 30.000 metros cuadrados y una ocupación del 85% de la previsión.

Con más de 100 años de historia y más de 1.400 empresas asociadas, Apiem regresará a Matelec con un espacio propio desde el que "volver a tomar contacto con fabricantes, distribuidores, instaladores y resto de profesionales presentes en la feria". Su estand estará ubicado en el pabellón 7-estand 7F04.

En esta edición, Apiem se posicionará como "un punto de referencia" para el instalador madrileño, con una programación centrada en tres ejes: la adaptación a los cambios normativos, la incorporación de nuevas tecnologías y el impulso al relevo generacional.

Además, ofrecerá sesiones formativas sobre la actualización del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), espacios de demostración con tecnologías inmersivas aplicadas a la seguridad, como simulaciones en realidad virtual para centros de transformación y mesas técnicas con administraciones, compañías eléctricas y cuerpos de seguridad.

Para el presidente de los instaladores madrileños, Ángel Bonet, la presencia de Apiem en "un evento tan icónico" como es Matelec, estará dotada de "contenido técnico y especializado, con valor añadido para los instaladores, intentando dar respuestas a sus inquietudes diarias y a los retos a los que se enfrenta el sector".

Con esta participación, Apiem volverá a situarse dentro del mapa expositivo de la Semana en una edición marcada por "el peso creciente de la electrificación". Su presencia permitirá reforzar el vínculo de la asociación con "un entorno ferial en el que convergen empresas, asociaciones y profesionales llamados a tener un papel relevante en la transformación del sector energético".