Bisutex incorpora nuevas firmas textiles a su oferta de bisutería y complementos en su edición de septiembreMA

Bisutex suma nuevas firmas textiles a su universo de bisutería y complementos en su edición de septiembre. - IFEMA MADRID

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bisutex ampliará su oferta en su edición de septiembre con la incorporación de nuevas firmas de moda textil, cuyas colecciones para la temporada primavera-verano 2027 convivirán con la propuesta de bisutería y complementos del Salón.

La cita se celebrará del jueves 24 al domingo 27 de septiembre en el pabellón 4 de Ifema Madrid y reunirá a más de 450 marcas procedentes de más de 15 países.

Según ha informado Ifema Madrid en un comunicado, la bisutería y los complementos seguirán siendo protagonistas, aunque compartirán espacio con numerosas firmas textiles, en una propuesta dirigida a profesionales, compradores y medios especializados. De este modo, el Salón incorporará colecciones de moda junto a sus habituales propuestas de bisutería y complementos.

Entre las firmas de moda textil que participarán en esta edición se encuentran D'D Balears, 777 Designers, Isla Bonita by Sigris, Surkana, Fresh Cotton, Christina Paris, Centolino, Platinum y Mandum, con colecciones que recorren diferentes estilos y propuestas creativas.

El carácter mediterráneo está presente en la identidad de D'D Balears y también en 777 Designers, que incorpora influencias brasileñas a una estética casual y boho dirigida a una mujer que busca versatilidad.

La inspiración estival continúa en Isla Bonita by Sigris, que presentará vestidos, caftanes, pantalones, faldas y pareos confeccionados, en más de un 90%, en algodón 100 por 100.

Por su parte, Surkana mostrará una amplia variedad de vestidos, blusas, pantalones, prendas de punto, chaquetas y accesorios, mientras que Fresh Cotton dará protagonismo a los tejidos naturales y a la esencia mediterránea.

Desde Francia, Christina Paris presentará sus diseños de punto y Centolino centrará su propuesta en el lino, una de las fibras vinculadas a la temporada de verano.

La selección se completa con Platinum, firma presente en los ámbitos de la moda, la bisutería y los complementos, y Mandum, que presentará una estética de inspiración nómada.

Estas colecciones para la próxima primavera-verano comparten una apuesta por "la ligereza, la comodidad, el color y los materiales naturales". El algodón, el lino y el punto convivirán con vestidos vaporosos, estampados y diseños de inspiración boho, mediterránea y artesanal.

La incorporación de estas propuestas textiles amplía la oferta habitual de bisutería, complementos y accesorios de Bisutex y refuerza la presencia de la moda en la convocatoria de septiembre.

La feria coincide con Madridjoya en un espacio en el que estarán representados diferentes estilos, mercados y tendencias. Los visitantes profesionales interesados en asistir pueden obtener su pase a través del enlace facilitado por la organización.