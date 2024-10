Black Eyed Peas, Vanesa Martín y Taburete pondrán ritmo a la segunda edición de Starlite Christmas

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alejandro Fernández, Vanesa Martín, Camilo, Black Eyed Peas y Taburete pondrán ritmo a la segunda edición de Starlite Christmas, que se celebrará del 12 al 31 de diciembre en Ifema Madrid.

Starlite Christmas aterrizará en la capital con gastronomía, shopping navideño, ocio y conciertos de artistas nacionales e internacionales. Según ha informado la organización en un comunicado, el sistema de audio ofrecerá una experiencia, donde el público se sentirá "más de cerca" a sus artistas favoritos.

A las actuaciones de Alejandro Fernández (jueves 12 de diciembre), Vanesa Martín (viernes 13 de diciembre) y Camilo (viernes 20 y sábado 21 de diciembre), se suman también el grupo internacional Black Eyed Peas (miércoles 18 de diciembre), y a banda madrileña Taburete (viernes 27 de diciembre). Los interesados ya pueden apuntarse a una preventa exclusiva a través de la web ChristmasStarlite.com. La venta general comenzará este jueves a las 10 horas.

Black Eyed Peas actuará por primera vez en Starlite Christmas el miércoles 18 de diciembre. A lo largo de 25 años, el trío de Los Ángeles Black Eyed Peas ha ganado seis premios Grammy y ha vendido 35 millones de álbumes y 120 millones de singles. Su octavo álbum de estudio, 2020's 'Translation', alcanzó un éxito asombroso, con colaboraciones con J Balvin, Ozuna, Maluma, Shakira, Nicky Jam y Tyga.

En 2022, la banda se reunió con Shakira y David Guetta para 'Don't you worry', el primer single de su noveno álbum de estudio Elevation, seguido rápidamente por 'Simply the best', una colaboración con Anitta y El Alfa.

En 2023, Black Eyed Peas siguieron ampliando su influencia mundial con actuaciones en los principales festivales y eventos especiales de todo el mundo, cautivando al público con sus actuaciones llenas de energía. En 2024, contribuyen con el single principal a la banda sonora de 'Bad Boys for Life', con Becky G y El Alfa, destacando aún más su presencia tanto en la música como en el cine.

Por su parte, Taburete se prepara para cerrar su gira 2024 con un concierto especial el próximo viernes 27 de diciembre en Starlite Christmas Madrid. Después de recorrer escenarios por toda España y Latinoamérica y USA, la banda celebrará el final de esta intensa gira en un concierto lleno de sorpresas y un montaje visual espectacular. Además, ha preparado un repertorio especial que hará vibrar a su público y que incluirá desde sus temas más emblemáticos hasta nuevas canciones que han marcado el año.

La apuesta culinaria volverá a ser uno de los platos fuertes de Starlite Christmas. Nuevos restaurantes propios y Food Hall ofrecerán "un viaje por los sabores del mundo acompañados por espectaculos únicos".