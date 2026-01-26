El chef Fernando del Cerro, nuevo embajador de M Producto Certificado

El consejero de Agricultura, Carlos Novillo, junto al nuevo embajador de la marca M Producto Certificado, Fernando del Cerro en Madrid Fusión. - EUROPA PRESS

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El chef del restaurante Casa José (Aranjuez), Fernando del Cerro, ha sido elegido nuevo embajador de M Producto Certificado de la Comunidad de Madrid este lunes durante la primera jornada de la 24ª edición de Madrid Fusión en Ifema Madrid.

Este sello, que fue creado en 2014 para avalar la calidad y la trazabilidad de los alimentos, cuenta actualmente con más de 4.100 referencias y con 500 empresas asociadas.

Después de la entrega de un galardón conmemorativo y una chaquetilla por parte del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, Del Cerro ha destacado que tiene "la misión y responsabilidad de luchar por los productos de Madrid, Y engrandecerlos desde su calidad y producción".

"Ahora lo que tenemos que hacer es avanzar, y darle un empujón importante a que haya cantidad suficiente, para que sea también, nuestro mundo rural, nuestra agricultura, y nuestra ganadería, un foco económico como es el resto de la Comunidad de Madrid", ha subrayado el chef.

CHEF DEL AÑO EN MADRID FUSIÓN 2020

Este chef ha cursado estudios en la Escuela de Pastelería de Madrid y se ha especializado en dietética y nutrición en la Universidad Complutense de Madrid.

Ha sido reconocido con premios como Chef del Año en Madrid Fusión 2020, Grand Prix au Chef de l'Avenir, Mención de Honor de la Real Academia de Gastronomía y la Cofradía de la Buena Mesa, y Premio 100 por 100 Origen al Mejor jefe de Cocina.

Además, ha trabajado en varios restaurantes con estrella Michelín y ha mejorado "su técnica" en cocinas de Francia, Estados Unidos, Brasil y Corea del Sur, hasta que en 2002 se puso al frente del restaurante familiar, donde destaca el uso de verduras y hortalizas de proximidad.

Combina este trabajo con la docencia, la asesoría gastronómica y la colaboración con el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (Imidra) y con la Cámara Agraria regional. Del Cerro toma el relevo de Xandra Luque, chef, dietista y jefa de cocina de la Clínica Universidad de Navarra.

El consejero ha participado en el showcooking del nuevo embajador, que ha elaborado una tapa de tupinambo con crema de pistachos y una tortilla de patatas de Casa José, ambas con variedades de la Vega de Aranjuez.

Tras su paso por los fogones, Novillo ha ensalzado "la calidad de los productos de Madrid", y ha subrayado que la región, "no es solo el Madrid de los grandes eventos y el turismo, es también el Madrid rural".

"Estamos en un momento único de la defensa de la agricultura y ganadería madrileña, no vamos a dejar de apoyarles en sus reivindicaciones, nos jugamos nuestra salud, asegurarnos que nos alimentamos con productos de primera calidad", ha destacado Novillo.

En este sentido, el consejero ha manifestado "que es fundamental que se conozca la historia detrás de cada uno de los productos que se consumen". "Necesitamos ese Madrid rural, ese ecosistema en equilibrio con las grandes ciudades y con nuestros agricultores y ganaderos, protegiéndolos y reivindicando el campo madrileño".

En esta línea, Novillo ha recordado las denominaciones de origen del vino, el aceite, la carne de Sierra de Guadarrama, las mieles, licores, y la gastronomía, en la que ha puesto en valor "el trabajo de los cocineros que hacen magia con cualquier producto".

22 ACTIVIDADES Y 20 EMPRESAS PARA PROMOCIONAR PRODUCTOS LOCALES

La Comunidad de Madrid participará en la 24ª edición de Madrid Fusión con 22 actividades para promocionar sus productos locales y en la que estarán presentes más de 20 empresas y 17 maestros cocineros y reposteros, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Esta feria internacional se celebrará desde este lunes hasta este miércoles, donde el Ejecutivo autonómico contará con su propio estand, bajo el lema 'Cada producto una historia'.

Allí estarán a lo largo de las tres jornadas, algunas de las figuras de calidad de la región, como la DOP Vinos de Madrid, DOP Aceite de Madrid, IGP Carne de la Sierra de Guadarrama o el Comité de Agricultura Ecológica de Madrid, junto a catas, maridajes, degustaciones, demostraciones culinarias y ponencias ante los profesionales del sector.

Este martes también se ha celebrado la final del VI Concurso de Alimentos de Madrid, con seis cocineros aspirantes al galardón. Para ello, han elaborado una receta incluyendo la IGP Carne de la Sierra de Guadarrama y dos ingredientes con el distintivo M Producto Certificado, maridada con un blanco, rosado o tinto de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Vinos de Madrid.

En la última prueba celebrada este lunes se ha alzado con el triunfo Carlos López, del restaurante Corral de la Morería, con un plato de bocado de la Reina con tocino de pimiento asado y jugo escabechado, maridado con vino El Hombre Bala Tinto de Bodegas Comando G.