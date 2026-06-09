Comienza una nueva edición del Foro de las Ciudades que se centra en el desarrollo urbano sostenible

Arranca una nueva edición de Foro de las Ciudades de Madrid centrada en el desarrollo urbano sostenible. - IFEMA MADRID

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición del Foro de las Ciudades de Madrid se celebra desde este martes hasta el jueves en Ifema Madrid bajo el lema 'Soluciones innovadoras para el desarrollo urbano sostenible'.

Este año, el Foro se integra en la Semana de los Servicios al Ciudadano, con la Feria Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente, TECMA, el Global Mobility Call, la Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado, SRR y por primera vez con el I Expo Congreso Europeo de los Cuidados, SocioCARE.

En esta nueva entrega, el Foro de las Ciudades de Madrid vuelve a ofrecer "un completo programa de actividades" que se desarrollará en sus cuatro auditorios (Desarrollo Urbano Sostenible, Ciudad Innovadora, Ciudad Circular y Bienestar Humano), ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Más de 200 expertos de 50 ciudades de España, Europa y América Latina participarán en las 35 sesiones que forman parte del programa oficial. El Foro también acogerá el acto de entrega de la tercera edición del Premio Árbol.

El secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP, Luis Martínez-Sicluna, ha sido el encargado de encabezar el acto de inauguración del Foro de las Ciudades. Durante su intervención, Martínez-Sicluna ha recordado que "hablar de ciudades no es hablar sólo de movilidad y tecnología", sino se refiere a la vida de millones de personas.

En este sentido, ha destacado que las ciudades son el lugar donde "los grandes retos se convierten en realidades muy concretas, como calles accesibles, autobuses que permiten a las personas mayores acudir a sus centros de salud o de edificios rehabilitados".

A continuación, el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja, ha subrayado que desde la Comisión Europea consideran que las ciudades "no son meras beneficiarias de las políticas públicas, sino socios esenciales para construir el futuro de Europa".

"Dicha construcción debe atender a retos urbano como la adaptación al cambio climático" y la transición a una economía circular, que debe ser la base de nuestro desarrollo", ha indicado Calleja.

Por su parte, el subdirector regional de ICLEI Europa, Ruud Schuthof, ha destacado que las ciudades se están convirtiendo cada vez más "en lugares donde las crisis globales se convierten en realidades locales". "Cambio climático, escasez de vivienda, fragmentación social, retroceso democrático e inestabilidad geopolítica no son tenencias abstractas, sino experiencias que vivimos en nuestros barrios, escuelas y espacios públicos", ha hecho hincapié.

Tras el representante de ICLEI ha sido el turno del director general de FCCenviro Atlantic, Javier Irigoyen, quien ha remarcado que una de las claves del éxito de esta compañía "es la escucha activa de los ayuntamientos". "Es fundamental oír a los responsables municipales y saber cuáles sus motivaciones y qué es lo que nos demanda la sociedad en cada momento", ha puntualizado.

También ha participado en la inauguración la titular del Área Delegada de Turismo en el Ayuntamiento de Madrid y secretaria general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), Almudena Maíllo. Durante su discurso, Maíllo ha señalado que la ciudad de Madrid es "un claro ejemplo que demuestra cómo se pueden combinar innovación y sostenibilidad, lo que supone una fuente constante de generación de oportunidades". Asimismo, ha elogiado el trabajo en red que se desarrolla en la UCCI, donde es posible "escuchar y aprender de otras ciudades".

Finalmente, el consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, ha puesto en valor que esta nueva edición del Foro ha dado "un salto cualitativo con la participación de ciudades y municipios de todo el mundo que convierten a este evento en un auténtico laboratorio global de soluciones urbanas".