La Comunidad acoge Expoinmed, el primer foro internacional sobre innovación médica y tecnología sanitaria

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha participado hoy en la presentación del primer foro internacional sobre innovación médica y tecnología sanitaria en Ifema Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid acoge Expoinmed, la primera feria internacional sobre innovación médica y tecnología sanitaria que se celebrará en Ifema Madrid, ha indicado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha participado este jueves en la presentación de este encuentro, donde ha celebrado que en junio del próximo año la región será el "gran punto de encuentro del sur de Europa en este ámbito".

"Aquí se hablará de nuevas realidades como la cirugía robótica, Inteligencia Artificial, terapias avanzadas, salud digital, imagen y diagnóstico, o farmacia innovadora", ha explicado Matute.

Asimismo, ha destacado la "importancia de estos eventos", especialmente en "un momento con grandes desafíos como el envejecimiento, la cronicidad y la fragilidad", que según Matute solo xse abordarán con "colaboración real entre el sector público y el privado, aunando el lado científico y el tecnológico, siempre al servicio de la salud de las personas".