La Comunidad da a conocer sus propuestas y actividades dirigidas a los jóvenes en Aula

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, en el Salón Internacional del Estudiante y la Oferta Educativa (Aula). - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha visitado este miércoles el Salón Internacional del Estudiante y la Oferta Educativa (Aula) para dar a conocer las propuestas y actividades dirigidas a los jóvenes de la Comunidad de Madrid.

Durante su recorrido, la consejera ha conocido el estand de la Dirección General de Juventud, que por primera vez cuenta con un espacio propio de 50 metros cuadrados en Ifema Madrid, según ha detallado el Gobierno regional en un comunicado.

Desde este espacio se informará a los asistentes sobre programas como el Carné Joven Comunidad de Madrid, la red de albergues juveniles, los campamentos de verano, la formación en ocio y tiempo libre o el servicio de asistencia psicológica.

Además, se organizarán distintos juegos y experiencias inmersivas de carácter interactivo que fomentarán el trabajo en grupo, junto con minijuegos a través de un tótem táctil y sorteos entre los participantes.

Entre las novedades de este nuevo estand, se encuentra la participación del Equipo de Médula del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, donde este viernes, de 12 a 18 horas, profesionales sanitarios proporcionarán información para concienciar a la población de juvenil de la importancia de aumentar el número de nuevos donantes de médula ósea.