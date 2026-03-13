La Comunidad exhibe su oferta educativa, realiza actividades divulgativas y ofrece asesoramiento en Aula

La Comunidad exhibe su oferta educativa, actividades divulgativas y asesoramiento en Aula - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha mostrado su oferta educativa en el Salón Internacional del Estudiante Aula que se celebra hasta este domingo en Ifema Madrid, con información sobre universidades, Formación Profesional (FP), actividades divulgativas y asesoramiento personalizado.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha visitado este viernes el estand del Gobierno regional en este encuentro, donde estudiantes, familias, docentes y profesionales encuentran "información actualizada y una amplia variedad de oportunidades formativas para planificar con seguridad su futuro académico".

Según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, ha desplegado zonas diferenciadas y especializadas en distintas materias. Así, la de Enseñanzas Artísticas orienta sobre estudios elementales y profesionales de Artes Plásticas y Diseño y Danza y Música, así como las superiores de grado y máster -equivalentes a títulos universitarios- en Arte Dramático, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Danza, Diseño y Música.

Además, se puede acceder a información y demostraciones ofrecidas por los propios centros educativos. En la sección de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial se ofrece asesoría y orientación con presencia en el stand de mentores de FP, asesores de ESO, ordenación académica y Escuelas Oficiales de Idiomas. También asisten profesores y alumnos de centros que imparten estas enseñanzas, y que realizan ponencias y talleres prácticos de interés relacionados con ciclos de Grado Medio, Superior y Cursos de Especialización.

Y el espacio dedicado a Universidades se divide en dos zonas: una de información general, donde el servicio personalizado de orientación resuelve las dudas más específicas o complejas con personal del Centro de Información y Asesoramiento Universitario (CIAU) de la Comunidad de Madrid; y otra de talleres con actividades divulgativas sobre titulaciones de todo tipo.

CHARLAS DE VOLUNTARIOS Y ESCAPE ROOM DE EMERGENCIAS

Por su parte, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 participa este año por primera vez en Aula con un estand propio, en el que los visitantes podrán conocer la organización del sistema público de emergencias en la Comunidad de Madrid y las distintas profesiones que intervienen cuando se produce una situación de riesgo.

Miembros del Cuerpo de Bomberos, Agentes Forestales, profesionales y voluntarios de Protección Civil, el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE), una representación de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid y el Servicio de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid (SUMMA 112) explicarán a los jóvenes sus funciones diarias, cómo se accede a cada especialidad, la formación necesaria y qué opciones de promoción y especialización existen dentro del servicio público de emergencias.

Además, en el espacio de actividades, la Agencia organizará talleres prácticos como el montaje de un puesto logístico de emergencias; un escape room con simulaciones de accidente, incendio o inundación; y Jóvenes hablando a jóvenes, donde voluntarios compartirán su experiencia en Protección Civil para fomentar vocaciones y la cultura de la prevención.