La Comunidad presenta una nueva edición de la guía The Best Nightlife con 40 espacios de ocio nocturno

El viceconsejero Martín Izquierdo ha participado hoy en el acto de presentación junto a representantes de la Asociación Noche Madrid. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha presentado este viernes en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, la tercera edición de la guía The Best Nightlife in Greater Madrid, una publicación que reúne una selección de 40 espacios de ocio nocturno, música en directo y espectáculos de la región.

El acto, celebrado en el estand del Gobierno regional, ha contado con la participación del viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martín Izquierdo, junto a representantes de la Asociación Empresarial Noche Madrid, ha desgranado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Durante su intervención, el viceconsejero ha destacado que "detrás de la diversión asociada a la noche madrileña hay un trabajo riguroso y profesional, orientado a que el público solo tenga que preocuparse de disfrutar de una fiesta segura y de calidad".

La guía, elaborada en colaboración con Noche Madrid, ofrece "una visión global y actualizada" de la oferta nocturna de la región, facilitando el acceso a la información tanto a visitantes como a intermediarios turísticos. Según el Gobierno regional, su publicación contribuye a "reforzar la proyección internacional" de Madrid como referente del ocio nocturno y del turismo urbano en los principales mercados emisores.

De hecho, la capital se sitúa, junto a capitales como Berlín y Londres, entre las ciudades europeas mejor valoradas en este campo, según los estudios sectoriales presentados en ferias internacionales como Fitur, ITB y World Travel Market.

Se trata, además, de un ámbito estratégico dentro del modelo turístico de la Comunidad de Madrid, tanto por "la variedad y calidad de su oferta como por su contribución a la actividad económica y al empleo".

En este contexto, y alineado con la Estrategia Turística 2023/26, el Ejecutivo autonómico impulsa la promoción internacional de este segmento junto con el sector empresarial, con especial atención a mercados europeos prioritarios como Londres, París, Milán o Berlín.

LOS TURISTAS INTERNACIONALES MAYORES DE 25 GENERAN EL 68,4% DEL GASTO

Los turistas internacionales mayores de 25 años concentran el mayor impacto económico del ocio nocturno en la región, generando el 68,4 % del gasto total, con un desembolso medio aproximado de 120 euros por noche.

Este perfil valora especialmente los espectáculos, la coctelería y las experiencias premium, así como nuevas fórmulas de ocio como el tardeo.

Además, por tercer año consecutivo, Madrid ha sido reconocida como el destino con la mejor vida nocturna del mundo, según la opinión de los profesionales del marketing turístico internacional que participan en el estudio que cada año realiza Noche Madrid entre los expertos extranjeros que acuden a Fitur.

En la edición de 2025, Madrid lidera el ranking con un 65,1%, seguida de Ibiza (38,4%), Berlín (27,9%), Barcelona (25,6%) y Ámsterdam (23,3%), que completa el Top 5 junto a Las Vegas, empatada en ese quinto puesto.

Entre los factores más valorados por los profesionales del turismo destacan "la seguridad de la noche madrileña y de sus locales (54,7%), el precio de las entradas y consumiciones (44,2%), la oferta musical, la facilidad para acceder a las distintas zonas de ocio y la disponibilidad de transporte público nocturno (39,5%)".