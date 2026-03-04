La Comunidad reconoce con su Premio ARCO 2026 a los artistas Los Bravú, Federico Miró y LUCE

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad, Mariano de Paco Serrano, ha entregado este miércoles el Premio ARCO Comunidad de Madrid 2026 - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad, Mariano de Paco Serrano, ha entregado este miércoles el Premio ARCO Comunidad de Madrid 2026 a los artistas Los Bravú, Federico Miró y LUCE, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Las obras seleccionadas han sido respectivamente: la pintura 'En la grieta brilla el deseo' (2025) de la galería El apartamento; el biombo con intervención pictórica 'Sin título' (2026) de F2 Galería, y las fotografías 'Toldo Cruces Almería' (2024) de la galería 1Mira Madrid. Todas ellas se incorporarán a la colección del Museo Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles.

Con este galardón, creado en 2008, el Gobierno regional distingue la singularidad de los creadores que participan en esta cita anual con el arte contemporáneo.

El jurado ha estado compuesto por el asesor de la Comisión para la Adquisición de Obras de Arte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, José Lebrero Stals; la profesora de Historia del Arte de la UNED Amaya Alzaga Ruiz; la directora del Museo Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid, Tania Pardo; la subdirectora general de Bellas Artes de la Comunidad de Madrid, Asunción Cardona Suanzes, y el director general de Cultura e Industrias Creativas de la Comunidad de Madrid, Manuel Lagos Gismero.