Constituido el comité organizador de Bakery & Ice Cream Attraction

Bakery & Ice Cream Attraction constituye su Comité Organizador y celebra su primera reunión. - IFEMA MADRID

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Bakery &Ice Cream Attraction ha constituido oficialmente su comité organizador y ha celebrado su primera reunión de trabajo, en la que se han abordado las líneas estratégicas y los principales retos de esta cita profesional para los sectores de la panadería, la pastelería y heladería.

Según recoge Ifema Madrid en un comunicado, el comité organizador está integrado por una selección de asociaciones sectoriales, empresas líderes e instituciones públicas, lo que "refuerza el carácter transversal y profesional del evento".

Forman parte del comité organizador la Asociación Nacional de Heladeros Artesanos (ANHCEA), la Confederación Española de Empresarios Artesanos de Pastelería (CEEAP), la Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines (CEOPPAN), el Club Richemont, así como las compañías Braspa, Disaronno Ingredients S.L., Iceteam 1927, Grupo Vilbo, Salva Industrial, S.A. junto con Koelmnesse, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, junto a la participación de Ifema Madrid.

Durante esta primera reunión constitutiva, se ha presentado la próxima edición de la feria, así como el análisis de sus objetivos, su posicionamiento internacional y su papel como plataforma para impulsar la competitividad, la formación y la visibilidad de los sectores representados, así como la necesidad de dar respuesta a los nuevos hábitos de consumo, la sostenibilidad y la innovación tecnológica.

En palabras del representante de Grupo Vilbo y miembro del comité organizador, Carlos Barrachina, "la creación de este comité es una señal clara de la ambición del proyecto".

"Bakery & Ice Cream Attraction nace con una visión integradora y con la voluntad de convertirse en un verdadero punto de encuentro para toda la cadena de valor, apoyándose en el conocimiento y la experiencia de las empresas y entidades que formamos parte del sector", ha destacado.

Barrachina ha añadido que "contar con un foro profesional de estas características es clave para anticipar tendencias, compartir conocimiento y fortalecer un sector con un enorme peso económico y cultural".