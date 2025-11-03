La cuarta edición de Accountex España analizará el futuro de la gestión empresarial con despachos y asesorías

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Accountex España 2025, la feria de Ifema Madrid para despachos profesionales, asesorías y empresas, celebrará su cuarta edición este miércoles y jueves en el recinto ferial de Ifema Madrid, donde abordarán el futuro de la gestión empresarial con la participación de representantes de sector.

La ponencia inaugural del evento estará a cargo del subdirector general de Análisis Sectorial del Ministerio de Economía, Empresa y Comercio, Manuel Delacampagne, y María Damas Martos, PublicAffairs Director de Sage, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Con el propósito de analizar las tendencias que marcarán el presente y el futuro de la profesión, Accountex España 2025 abordará en su programa de conferencias la implementación de la factura electrónica y el uso de la IA en los procesos de gestión empresarial junto a otros temas clave como fiscalidad, modelos de negocio, compliance y gestión laboral.

El evento presentará los principales retos y transformaciones que vive el sector, como los avances en la digitalización, las implicaciones legales de la Inteligencia Artificial, la evolución del sistema VERI*FACTU, la falta de profesionales, la gestión del talento o el relevo generacional en los despachos. Además, uno de los momentos más esperados será un debate que reunirá por primera vez a cinco expertos y una IA para analizar el presente y el futuro de la profesión.

Accountex España volverá a celebrarse junto a HR EXPO, la feria para los profesionales de los Recursos Humanos en su segunda edición. Con ello, Ifema Madrid se quiere consolidar como "el punto de encuentro para los líderes de la gestión empresarial en España reuniendo en un mismo espacio a los principales actores de las áreas financiera, fiscal, contable, laboral y de gestión de personas".

Ya está abierto el plazo de inscripción para todos aquellos que deseen asistir a Accountex España 2025, una feria con acceso gratuito. Además, ya se puede consultar el programa de conferencias, que incluye una oferta formativa con más de 100 horas de aprendizaje y casos prácticos.

Esta cuarta edición ya cuenta con más de 160 empresas expositoras, entre las que destacan Wolters Kluwer, Sage, Cegid, Teamsystem, Holded, Adiss, y Lefebvre, y prevé la participación de más de 10.000 profesionales del sector. También colaborarán más de 30 entidades, colegios y asociaciones profesionales de economistas, fiscales, laborales, graduados sociales, gestores administrativos y redes de despachos profesionales.