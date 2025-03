Cultura y MITECO adquieren 7 obras en ARCO para la primera colección estatal de Arte y Clima

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) han adquirido siete obras en la feria de arte ARCO 2025 por valor de 188.000 euros, iniciando así la primera colección estatal de Arte y Clima, que se exhibirá por primera vez en la Bienal Climática. Precisamente, estas obras se han comprado con parte de los fondos del 2% Cultural.

Concretamente, las obras adquiridas son 'Sobre a punto de ser nada', de Irene Grau; 'Flexió Xilema', de Laura Palau; 'I danced myself out of the womb', de Belén Rodríguez; 'Sin título (esparto)', de Sonia Navarro; 'Hacendera', de Abelardo Gil-Fournier; 'La escritura de las piedras', de Jorge Yeregui; y 'Mil leches', de Asunción Molinos Gordo.

Así, después de que esta muestra estatal de Arte y Clima se exhiba en la Bienal Climática, pasará a formar parte de las colecciones de La Fábrica de la Luz. Museo de la Energía, que pertenece a la Fundación Ciudad de la Energía.

Priorizando la obra de artistas españoles aunque con presencia internacional también, --tal y como ha explicado el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, durante la presentación de las obras este viernes en ARCO-- la colección ofrecerá un recorrido por aspectos fundamentales de la creación artística contemporánea vinculados a "la emergencia ambiental".

Esta primera edición de la Bienal Climática, que se desarrollará en la ciudad de Avilés y en otros puntos de Asturias entre mayo y septiembre de 2026, pretende ser un espacio de encuentro bianual con el que emplear la cultura y el arte para fomentar la reflexión. Así, estas obras de arte, ha apuntado Martí, impulsan la "potencialidad utópica del arte" en el contexto medioambiental.

Así, la primera bienal "de arte y clima" incluye la alianza entre el Ministerio de Cultura, el MITECO, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), el Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Avilés y la fundación Atelier itd.