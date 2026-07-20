Desfiles colectivos, sostenibilidad e IA, protagonistas de la agenda de actividades de la pasarela de Momad

Momad - IFEMA MADRID

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Desfiles colectivos, sostenibilidad, Inteligencia Artificial (IA), retail y estrategia de marca protagonizarán la agenda de actividades de la pasarela de la Feria Internacional de Moda, Calzado y Accesorios (Momad), organizada por Ifema Madrid.

Del 23 al 25 de julio, este espacio concentrará una programación que combinará desfiles colectivos y encuentros profesionales para descubrir nuevas propuestas creativas y analizar algunos de los temas que están marcando el futuro de la industria de la moda, ha detallado el consorcio en un comunicado.

La pasarela reunirá en su edición de julio, iniciativas vinculadas al talento emergente, la internacionalización, la sostenibilidad, la inteligencia artificial y las nuevas estrategias de negocio. La programación de desfiles permitirá a los visitantes profesionales descubrir el trabajo de diseñadores, colectivos e instituciones que representan distintas miradas sobre la moda actual.

Entre los bloques confirmados figura la participación Málaga de Moda, que presentará las propuestas de Ildhorit, Almanto, Shamat y Carol Wings, así como el desfile protagonizado por Uniendo Moda Castilla y León, que acercará a la pasarela los diseños de Raquel Grande, Erik Bruccia, Pablo Merino, Celeste Herrera, Iciar Martín, María Cristina Fernández, Miguel y Elena Iglesias, Begoña Gutiérrez, Esther Peláez y Javier Picón.

La pasarela acogerá además propuestas impulsadas por PROEXCA, el colectivo de Diseñadores de Rumanía, la Cátedra Internacional de Moda Flamenca de ESSDM, la asociación ADA y Fundisma, ampliando la presencia de talento emergente, proyectos formativos y plataformas de promoción del diseño.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA SOSTENIBILIDAD

Junto a los desfiles, la pasarela se transformará también en un espacio de reflexión y análisis gracias a Momad Talks, un programa de encuentros profesionales dirigido a compradores, retailers, marcas y emprendedores.

En este sentido, la agenda abordará preguntas y respuestas del sector que profundizan en temas como la inteligencia artificial aplicada a la comunicación y las ventas, la construcción de marca, los nuevos modelos de retail, la sostenibilidad, la economía circular o los cambios regulatorios que afectan a la evolución del sector desde la perspectiva de organizaciones profesionales como ModaEspaña.

Asimismo, entre los participantes figuran profesionales como Andrés Pulgarin, CEO de LOVI.ai; Marcos Pizarro, director de la firma Venus; Cristina Saeta, experta en tecnología y transformación digital; Aránzazu Santos López, periodista y creadora de contenidos; Ernesto Suárez-Machargo, especialista en construcción y desarrollo de marca; Anitta Ruiz de Monasterio, periodista y consultora de imagen; o Maripi Robles, fundadora de No Solo Una Idea y autora del libro Soy diseñador, quiero vender.

La sostenibilidad tendrá también un papel protagonista con la participación de expertos vinculados a entidades y proyectos como GERESCAL, Tintoremus o Luxiders Magazine. Profesionales como Francisco Rico, Pilar Prior Fernández, Belvis Soler, Pilar Vázquez y Patricia Herrero abordarán cuestiones como la economía circular, la nueva normativa del sector, la responsabilidad ampliada del productor y la evolución de los hábitos de consumo.