Digicom, la feria de la industria gráfica y comunicación visual, reunirá más de 100 expositores de 300 marcas

Publicado 31/05/2019 13:10:33 CET

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Digicom, la feria referente para la industria gráfica y la comunicación visual de la Península Ibérica, coorganizada por Ifema y The eWorld Team, se celebrará entre el 11 y 13 de junio de 2019 en el pabellón 3 de Feria de Madrid, y reunirá a más de 100 expositores de cerca de 300 marcas.

Evolution Digital Technology presentará los materiales para impresión látex, UV y ecosolvente Metalik, Interiors wallpaper y non woven, Wallshark de Kernow Coatings; los ploters industriales de sublimación R3700 UV y T3700 de JHF; y las mesas de corte TK3 y BK3 de Iecho Digidelta mostrará la impresora Mimaki inkjet UV de mesa plana en gran formato JFX200-2513 EX Digital Hires mostrará en DIGICOM: PrintFactory v6, un kit completo de herramientas de software que mejoran la productividad para la impresión en gran formato; MultiPress software MIS/ERP idóneo para imprentas dinámicas; NSK modelo Zero con sistema de mesa triple; maquinas de impresión digital Colorjet; e Inca, máquinas de impresión digital de gran formato.

Endutex presentará la HP Stitch S500, Mesas de corte Esko C44, Impresoras látex HP R2000 con mesas, HP Latex 570, Máquinas de acabado Fotoba XLD170, Summa S2160T.

Legon contará con las Roland LEF2-200 y la Roland VG2-640.

M2M Sistemas presentará: la nueva impresora Echo 2 de Polyprint, los nuevos vinilos textiles de Siser y Siser + Sawgrass, La gama VG2 y BT-12 de Roland, y las series de transfer láser Flex Soft, Laser Dark (no cut), Subli Light, y Transfer Tattoo de la marca Forever.

Print Every presenta las impresoras Imex de sublimación por tóner.

Serimarket presentará en DIGICOM una nueva Mactac ColourWrap Series; el equipo de corte y fresado Unico TT de Protek; La Océ Colorado 1650 de Canon; y la laminadora y cortadora XY Kalaxy 1650 de la forma Kala France.

Soluciones Integrales para el Rotulista presentará la nueva Hydrospeed plus de Sign Racer con una tinta de pigmento a base de agua para aplicaciones en exteriores.

SwissQprint presentará la impresora Nyala 3.

TITAN UVLed, impresoras para rígido, flexible y rollo a rollo, equipadas con la más avanzada tecnología lo que las hace destacar por su gran fiabilidad. Están construidas sobre un chasis robusto y perfectamente calibrado, convirtiéndolas en una de las máquinas de impresión UV más competitivas del mercado.

TITAN CNC, es la potente gama de fresadoras que cubre, desde el corte oscilante con cuchilla para el mercado publicitario, hasta el mecanizado preciso de maderas y metales.

TITAN LAM, ofrece una serie de nuevas laminadoras de gran formato, de hasta 160 cm, con una construcción robusta y fiable.

Además de la exhibición de productos y soluciones de las empresas expositoras, DIGICOM 2019 cuenta con un programa de más de 50 actos, que se vertebrarán en cuatro espacios: Innovation Theatre, Digital Print Experience, Lo + en Retail by Grupo GP y la zoma de Demo de Letras Corpóreas.

En el auditorio Innovation Theatre se podrá observar, en vivo y en directo, cómo será el futuro de la comunicación visual y la tecnología más disruptiva de los próximos años. En este escenario tendremos ponencias y debates relacionados con la impresión en 3D, los nuevos modelos de negocio, la progresiva evolución hacia la Industria 4.0, los retos del comercio online, las posibilidades de comunicación visual que se pueden ofrecer en el punto de venta o la gestión del impacto ambiental.

El espacio de Digital Print Experience contará con conferencias enfocadas a cómo transformar tu negocio con la tecnología web2print, crear campañas de 3D Printing, las tendencias en las soluciones para la decoración, el replanteamiento de la impresión en ran formato con aplicación de nuevos materiales o las nuevas oportunidades en decoración digital y digital signage. Digital Print Experience es el espacio donde se comparten experiencias enriquecedoras con el objetivo de mejorar modelos de negocio, ahorrar en costes de producción y fidelizar clientes consiguiendo incrementar ventas.