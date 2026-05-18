Las diseñadoras Sandra Botero y Pilar del Campo, ganadoras del premio Momad Talents al talento emergente

Sandra Botero y Pilar del Campo, ganadoras del premio MOMAD Talents by ISEM al talento emergente. - IFEMA MADRID

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de Moda, Calzado y Accesorios, Momad, ha premiado a las diseñadoras Sandra Botero y Pilar del Campo como primera y segunda ganadora, respectivamente, de la nueva edición de Momad Talents by ISEM.

El evento se celebrará del 23 al 25 de julio en Ifema Madrid, donde el Momad inaugurára un nuevo marco que redefine "un enfoque más selectivo". Este reunirá a marcas nacionales e internacionales elegidas "bajo criterios profesionales, con identidad propia y posicionamiento en el mercado".

Según ha informado Ifema Madrid en un comunicado, Botero y del Campo formarán parte de la próxima edición con un estand propio, integrándose en un "entorno profesional más selectivo centrado en la "excelencia de la oferta presente y en la generación de oportunidades reales de visibilidad y negocio".

El jurado detrás de este premio ha sido compuesto por profesionales del sector de la moda que han valorado "especialmente la solidez de las propuestas, su creatividad y su potencial de proyección".

Como primera clasificada, Botero --cuya marca lleva el nombre de la diseñadora-- obtendrá una beca para cursar el programa Fashion and Creativity Management de ISEM Fashion Business School, que recalca "el impulso formativo y profesional asociado a este reconocimiento".

Sandra Botero es una marca colombiana caracterizada por crear prendas femeninas dirigidas a "una mujer elegante y contemporánea". Su última colección nace del "deseo de sentirse especial sin esfuerzo", con prendas que envuelven el cuerpo "con fluidez, mientras las mangas aportan carácter y presencia, configurando una propuesta que equilibra suavidad, feminidad y fuerza".

La firma pilardelcampo, fundada en 2015 por la diseñadora española, nace con la voluntad de promover un modelo de moda "más consciente, centrado en la durabilidad, la atemporalidad y el respeto por los procesos productivos".

La marca apuesta por "la artesanía y la exclusividad", con colecciones desarrolladas a partir de materiales como napa, ante y pelo procedente de animales destinados al sector alimentario. La colección Savoir se inspira en el concepto de 'savoir faire', poniendo el trabajo artesanal como "eje central".

A través de una "estética sofisticada, la propuesta combina siluetas estructuradas con volúmenes más amplios, explorando texturas y formas con un enfoque cuidado en los detalles y en la ejecución de cada pieza".

Las empresas interesadas en participar pueden rellenar su solicitud a través de la web oficial(https://www.ifema.es/momad/expositores).