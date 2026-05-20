EMVS Madrid lleva al SIMA 2026 los programas municipales de vivienda pública

El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), Álvaro González - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid cuenta con un estand propio de 87 metros cuadrados en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid, 'SIMA 2026', en el que ofrece información sobre la oferta de alquiler asequible para rentas medidas que ofrece la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid).

Durante la inauguración del evento, el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la EMVS, Álvaro González, ha destacado que "el Consistorio continúa trabajando de forma incansable para facilitar el acceso a la vivienda a los madrileños", para lo que "ha ampliado la oferta para jóvenes y familias con ingresos medios que en la actualidad quedan fuera tanto del mercado privado del alquiler como de las políticas municipales".

"Desde hace casi tres décadas, SIMA es mucho más que una feria: es el gran punto de encuentro del sector inmobiliario en nuestro país, el espacio donde la vivienda se piensa, se diseña, se debate y se construye", ha indicado.

Según ha resaltado durante su intervención que "no es casualidad que este encuentro se celebre cada año en Madrid" porque la ciudad se ha convertido "con hechos" en "la capital de la vivienda en España y en uno de los grandes referentes europeos en políticas de vivienda".

PROMOCIÓN IBERIA LORETO 1

Entre otras, en el estand del Consistorio en SIMA se puede obtener información sobre la promoción Iberia Loreto 1, cuyo plazo de inscripción para el sorteo se ha abierto recientemente. Está destinada a madrileños con ingresos medios que, pese a contar con empleo y estabilidad económica, no pueden acceder al mercado libre del alquiler en las condiciones actuales, ha apuntado el Ayuntamiento en un comunicado.

Con una inversión íntegramente municipal de cerca de 15 millones de euros (14.618.794 euros, incluido el valor del suelo), cuenta con 52 viviendas, cuatro de ellas adaptadas a personas con movilidad reducida --16 de dos dormitorios y 36 de tres--, 52 trasteros, 78 plazas de aparcamiento para coches y 52 para bicicletas.

Los interesados deberán inscribirse antes del 11 de junio, de manera telemática a través de emvsmadrid.es. El precio del alquiler de las viviendas oscilará entre 700 y 1.000 euros, en función del tamaño. Además, los futuros inquilinos de estas viviendas nunca pagarán de alquiler más del 30% de los ingresos de su unidad familiar. EMVS Madrid ha reservado 12 viviendas para familias numerosas.

Se trata de la primera promoción que se destina a rentas medias, con ingresos de entre 3,5 y 5,5 veces el IPREM. De este modo, por ejemplo, una pareja con dos hijos podrá tener como máximo unos ingresos brutos anuales de, aproximadamente, 68.000 euros para acceder a estas viviendas públicas.

Además, los solicitantes deberán estar empadronados en el municipio de Madrid, con una antigüedad mínima de cinco años ininterrumpidos o de ocho dentro de los últimos diez años y no ser titulares de pleno dominio ni de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda en el territorio nacional ni haber sido condenados por ocupación.

"Es el primer edificio de la empresa municipal construido con sistemas industrializados en madera y finalizado tan solo 17 meses después de que el alcalde de Madrid pusiera la primera piedra de esta promoción pública residencial", ha destacado al respecto el delegado.

NUEVAS PROMOCIONES DE ALQUILER ASEQUIBLE

También se ofrece información sobre el resto de las promociones que ha desarrollado y está impulsando para alquiler asequible dirigidas a madrileños con ingresos por debajo de los 42.000 euros brutos anuales, aproximadamente, dependiendo de las circunstancias del demandante. En cualquier caso, el precio de las rentas de las viviendas de EMVS Madrid siempre será inferior al 30% de los ingresos de la unidad familiar.

Además, informa de otros planes y programas dirigidos a particulares que quieren alquilar su vivienda como ReViVa, que permite a los propietarios de viviendas vacías cederlas a la empresa municipal para su puesta en alquiler asequible y que garantiza el cobro de la renta mensual. Asimismo, este programa financia a tipo 0 % de interés las reformas que pueda necesitar la vivienda para poder ser habitada.

Otro de los programas es el Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA), que ofrece asesoramiento de manera gratuita a propietarios e inquilinos y brinda a las dos partes un servicio técnico gratuito, así como información personalizada sobre las deducciones fiscales existentes. De igual manera, al propietario se le ofrece un seguro multirriesgo del hogar y un seguro de impagos completamente gratuitos.

Los interesados en vender su casa también podrán informarse en el estand sobre el programa Compramos tu vivienda, mediante el que la empresa municipal adquiere viviendas de particulares, ofreciendo precios de mercado al propietario. De esta forma, se convierte la vivienda privada en vivienda pública de alquiler asequible para los madrileños.

En el estand, los visitantes también podrán conocer los distintos programas impulsados por el Área de Políticas de Vivienda para mejorar la accesibilidad y sostenibilidad del parque residencial de la ciudad. Entre ellos, destaca el Plan Adapta, cuya convocatoria de subvenciones para mejorar la accesibilidad tanto en los elementos comunes o locales de los edificios residenciales como en el interior de las viviendas de personas con discapacidad y enfermedades raras se abrió el pasado 28 de abril.

Igualmente, sobre el Plan Rehabilita, que dispone ayudas para actuar en edificios residenciales en líneas de accesibilidad, eficiencia energética, seguridad, conservación y salubridad, o sobre el programa Transforma Tu Barrio, centrado en actuaciones de regeneración urbana y rehabilitación de edificios residenciales en los barrios con mayores niveles de vulnerabilidad de la capital.

Asimismo, la Oficina Verde estará presente en el estand para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la eficiencia energética y la sostenibilidad en el tejido residencial de la capital.

El Consistorio gestiona un patrimonio de alrededor de 10.000 pisos públicos y cuenta con más de 5.700 nuevos hogares en distintas fases de desarrollo, entre los que se encuentran 2.200 de las dos fases del Plan Suma Vivienda que ya están en marcha.

EMVS Madrid ha construido el 17%, casi una de cada cinco viviendas protegidas para alquiler sin opción a compra de toda España en los dos últimos años, según datos del Ministerio de Vivienda.

Desde el Ayuntamiento se ha subrayado que estas cifras sitúan a la capital a la cabeza del ranking de vivienda pública en régimen de alquiler asequible en España, según el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.