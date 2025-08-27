El Espacio NEO de Intergift mostrará en septiembre las tendencias para el sector regalo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Salón Internacional del Regalo y Decoración (Intergift), que tendrá lugar del 10 al 13 de septiembre en el Recinto Ferial de Ifema Madrid, mostrará en el Espacio NEO las tendencias del sector regalo de la mano de más de 30 marcas nacionales e internacionales y sus colecciones vanguardistas.

Ubicado en el pabellón 7, este espacio se afianza como escaparate "clave" donde conocer las novedades en artículos de regalo, papelería, gadgets y complementos para el hogar, con la creatividad y el diseño como línea argumental, según ha destacado Ifema Madrid en un comunicado.

Entre algunas de las marcas que ya han confirmado su presencia en este espacio se encuentran nombres como Flamingueo, Scandist, Hoptimist, Yoko Design, Gentlemens Hardware, Paddywax, Runbott, Apli, Loqi, Bombata, Chocli, Dhink, Metalmorphose, Notabag, Piffany, Kikkerland, Pininfarina, Candlehand, Lexon, Malasaña, Aurea, Tucano, Trika, TY, Fisura, Secrid, Cabin Zero, Wouf, Save my Bag, Pin & Hen, Victorinox, Vacavaliente, 24Bottles, Izipizi, The Catman, Suck UK, Spark, Aurora.

Así, los visitantes de este espacio podrán conocer novedades de productos de regalos y elementos del hogar impulsadas por la tecnología, la sostenibilidad y la estética, desde artículos inteligentes hasta materiales ecológicos. De este modo, descubrirán las propuestas más conscientes, en las que destacan materiales como maderas recicladas, bioplásticos, textiles orgánicos y pinturas libres de tóxicos.

Esta edición del Salón, en los pabellones 3, 5 y 7 de Ifema Madrid, volverá a celebrarse en coincidencia de fechas con Bisutex, MOMAD y Madridjoya.