Estampa celebra su 33ª edición con más de 90 galerías de arte y un millar de artistas

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La feria Estampa celebrará su 33ª edición del 9 al 12 de octubre en el pabellón 6 de Ifema Madrid, "con una propuesta más comisariada, una selección de proyectos depurada y un completo programa de actividades que refuerzan el mercado del arte".

Con la participación de más de 90 galerías de arte contemporáneo y cerca de un millar de artistas nacionales e internacionales, Estampa "se consolida" como la gran cita de otoño del mercado del arte en España. Además, la argentina Liliana Porter será la artista invitada en esta edición.

De acuerdo con la vocación de Estampa de ser el referente del galerismo y el coleccionismo español, conforman el Programa General las principales galerías del país, entre las que destacan nombres como Espacio Mínimo (Madrid), 1MiraMadrid (Madrid), Moisés Pérez de Albéniz (Madrid), Polígrafa (Barcelona), Max Estrella (Madrid), Ponce + Robles (Madrid), Mayoral (Barcelona), Leyendecker (Tenerife), Álvaro Alcázar (Madrid), ArtNueve (Murcia), Rafael Pérez Hernando (Madrid), ATM (Gijón), Fernández-Braso (Madrid), T20 (Murcia), entre otras.

Asimismo, el Programa General refuerza e incorpora las galerías de última generación como Proyecto Reme (Palma de Mallorca), Memoria (Madrid), VETA (Madrid), Rio & Meñaka (Madrid), Espacio Derivado (Sevilla), Vangar (Valencia), Arniches 26 (Madrid), Lavio (Murcia), Artizar (Tenerife), Lariot Collective (Madrid), Marquesa Gallery (Madrid), y Victor Lope (Barcelona), entre otras.

Estampa presenta este año una nueva sección dedicada a galerías y espacios emergentes titulada Ensayo Futuro, comisariada por Jesús Alcaide, cuyo objetivo es dar apoyo a las nuevas iniciativas del mercado, así como mantener vivo y vibrante las nuevas ideas y formas de trabajo que surgen en la escena contemporánea.

Las galerías seleccionadas son Pradiauto (Madrid), Marc Bibiloni (Madrid), La Oficina (Madrid), Enhorabuena Espacio (Madrid), E Ciento Veinte (Madrid), Garage Bonilla (Madrid), Picnic (Madrid), El Chico (Madrid) y Stain Projects (Palma de Mallorca), han informado desde Ifema Madrid en un comunicado.

PROYECTOS ALTERNATIVOS

"Con el interés de ir construyendo redes y tejiendo una cartografía de estos nuevos modos de hacer y difundir el arte en la actualidad", esta sección se completa con presentaciones y debates de proyectos alternativos en Interferencias, que contará con la participación de comisarios europeos invitados gracias al apoyo de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid.

En esta edición, Liliana Porter será la artista invitada. La creadora presentará un proyecto mural concebido específicamente para Estampa, así como una nueva publicación que amplía su universo creativo, con textos de comisarios como Cuauhtémoc Medina e Inés Katzenstein (curadora del MoMA). El libro será presentado en el Foro de la feria con la participación de la artista Ana Tiscornia.

El Programa de Coleccionistas ofrecerá una variada agenda de actividades, incluyendo visitas privadas a exposiciones, recepciones exclusivas y recorridos guiados por la feria. Asimismo, el Foro Colecciona acogerá debates, presentaciones y encuentros en colaboración con el Ministerio de Cultura, reuniendo a artistas, comisarios, coleccionistas y profesionales del sector.

Este año, la nueva Sala Wellcome and Collect Art, patrocinada por Porsche, será un punto de encuentro y descanso para los visitantes. También se suma al proyecto Paradores que "reafirma el interés de empresas públicas y privadas por el mercado del arte español". Por su parte, la Fundación Banco Santander renueva su apoyo con "el patrocinio del programa 'De la mano de una coleccionista'".

En el caso de Cervezas Alhambra, volverá a estar presente en Estampa con la instalación 'El jardín del tiempo. Florecer sin prisa', creada por la artista Srta. Lylo. Inspirada en los jardines del Generalife y en la filosofía de la marca, la obra combina arte textil y sensorial en un mural de cinco metros con flores bordadas en 3D que representan el ciclo de la vida.

Estampa 2025 cuenta además con la colaboración de Ron Flor de Caña, Bodegas Otazu, y firmas como Bonhams, Las Rozas Village, Cremades y Calvo Sotelo, así como con el respaldo de medios como RTVE y ARS Magazine.

Como ya es habitual, Estampa otorgará premios de adquisición, becas de formación y residencias artísticas como el Premio Colección Comunidad de Madrid/Estampa, Premio Colección Studiolo, Premio Colección Navacerrada, Premio Fundación Campocerrado, Premio Colección Kells, Premio Colección Aldebarán, Premios BeArt Madnum Colonial, Premio Colección Julián Castilla, SERO Art Collection, adquisición del Ayuntamiento de Madrid para el Museo Municipal de Arte Contemporáneo, Premio Cervezas Alhambra y Premio al Mejor Stand Estampa 2025.

Este año, además, se suman las residencias Fundación Antonio Pérez (Cuenca), Fundación Antonio Gala (Córdoba) y ATMA Art House (Budapest, Hungría).