Estampa cierra su edición de este año con 18.000 visitantes y la participación de 90 galerías

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La feria de arte contemporáneo Estampa ha cerrado las puertas de su 33ª edición con la asistencia de 18.000 visitantes, la participación de 90 galerías y un 94% más de artistas con obras vendidas desde 2017 hasta los 233, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

El estudio de resultados realizado por la organización concluye que las ventas globales de los artistas en colecciones públicas, privadas y en el programa internacional de coleccionistas se mantienen estables en los últimos años, recoge Ifema Madrid en un comunicado.

Los datos indican que un 76,6% de los artistas vendidos son españoles, un porcentaje similar al de años anteriores. Asimismo, la media carrera en la edad de los artistas vendidos también se mantiene, con un 52% del total, mientras que los artistas emergentes representan un 17,5% y los consagrados el 30,6%.

En cuanto al porcentaje relativo al ámbito del primer mercado, los artistas vendidos alcanzan el 93%, frente al 7% del segundo mercado, que ha concentrado ventas de alto valor en obras de artistas como Carlos Cruz Diez, Jean-Michel Basquiat, Jaume Plensa, Juan Uslé, Juan Genovés, Salvador Dalí, Joan Miró o Antoni Tapies, José María Sicilia y Rafael Macarrón.

La feria ha señalado que con estas cifras "ha demostrado su capacidad para generar un amplio movimiento artístico y comercial, impulsando la visibilidad de las galerías y artistas contemporáneos y ofreciendo un espacio sólido de encuentro entre creadores, profesionales, coleccionistas y público general".

Fruto de un proceso de renovación del programa de galerías, el nuevo Comité Técnico Curatorial ha puesto especial atención en aquellos proyectos con mayor compromiso con el arte contemporáneo. Asimismo, la feria presentó este año una nueva sección dedicada a galerías y espacios emergentes titulada 'Ensayo Futuro', comisariada por Jesús Alcaide, que se completó con un ciclo de conferencias con la colaboración de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid.

PREMIADOS

Por otra parte, el Gobierno regional ha concedido el premio Comunidad de Madrid/Estampa a la artista Susanna Inglada, de la galería barcelonesa Palmadotze por su obra 'My Sabines' que se incorporará a la colección del Museo Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles (CA2M). De la misma manera, el Ayuntamiento de Madrid ha adquirido, para el Museo Municipal de Arte Contemporáneo, obra del artista Nacho Martín Silva en la galería Max Estrella.

Se suman también los Premio Colección Studiolo, que han recaído en los artistas Mauro Piva en la galería Espacio Mínimo y Manu García en la galería Marc Bibiloni. Por su parte, la Fundación Campocerrado ha premiado a la artista Elena Nuñez Mallén, de la galería Vangar, y a Tito Pérez Mora en Río&Meñaka. Además, la artista Nuria Mora, de la galería Río&Meñaka, ha sido uno de las galardonadas con el Premio Colección Kells. Y la Colección PBX ha premiado a Adolfo Bimer de la galería ATM.

Asimismo, el artista Emilio Pemjeam, de la galería Siboney, ha recibido el Premio Colección Julián Castilla; y el creador Alejandro Co., de la galería Tönnheim Gallery, ha sido galardonado por SERO Art Collection. En esta ocasión, la Colección Aldebarán ha premiado al artista Terry A. Craven, de la galería Arniches 26, la Colección Navacerrada ha reconocido a Ana Vidigal, de la galería Espacio Mínimo y la Colección PBX ha premiado a Adolfo Bimer de la Galería ATM, la cual ha sido reconocida con el premio al Mejor Stand Estampa 2025.

Este año, el Premio Cervezas Alhambra ha recaído en la obra 'Medusa', de la artista Saelia Aparicio en la galería Río&Meñaka. Finalmente, se ha sumado la residencia internacional ATMA Art House (Budapest, Hungría) a Manu García, de Marc Bibiloni.

ENCUENTROS PROFESIONALES Y PRESENTACIONES

La feria dio comienzo con la 'preview' y el almuerzo de coleccionistas, una nueva iniciativa del programa de actividades que propició el encuentro entre coleccionistas, galeristas y profesionales del sector en un ambiente próximo y participativo.

Además, la artista invitada Liliana Porter, quien estuvo presente todos los días de la feria, expuso la obra 'La Tarea (2025)' específicamente creada para la ocasión. Asimismo, la exposición Liliana Porter en las 'Colecciones privadas en España', comisariada por Lorena Martínez de Corral, se mostró en la Sala Colecciona, donde también tuvo lugar la presentación del libro de Alicia Mihai Gazcue. Una presentación que contó con la participación de Ana Tiscornia (artista y comisaria), Cuauhtémoc Medina (curador independiente) y Graciela Speranza (guionista de cine), que tuvo la ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional AECID y Acción Cultural Española AC/E.

La agenda de foros y encuentros profesionales en la sala Colecciona, con el apoyo del Ministerio de Cultura, contó con la participación de destacados curadores, críticos, periodistas y gestores culturales. Entre ellos, Enrique Andrés Ruiz (escritor, crítico y comisario de exposiciones), Amanda de la Garza, (comisaria de arte y subdirectora MNCARS), Geaninne Gutiérrez Guimarães, (curadora del Museo Guggenheim NY/Bilbao) y Ósbel Suárez (curador independiente) en la mesa titulada Artistas e intelectuales españoles en América.

Además, la feria acogió la grabación de los programas 'Ars Sonora' y 'La casa del sonido' de Radio Clásica (RTVE), el homenaje a los 40 años del programa Metrópolis de TVE y debates como 'La cultura como ámbito y objetivo de inversión de impacto', ideada por el coleccionista y financiero Pablo Alonso Aja, con la participación de la coleccionista venezolana Tanya Capriles y Martha Ortiz, directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá.

La programación incluyó también la presentación del catálogo conmemorativo 'Un tiempo elástico (2013-2023)', de la Fundación Banco Santander-Open Studio, y la presentación del libro 'Arte parece, plátano es' de Laura Revuelta. En esta edición se inauguró, además, la nueva Sala Wellcome and Collect Art by Porsche, un punto de encuentro y descanso patrocinado por la casa de automóviles.