Estampa reunirá del 24 al 27 de septiembre a más de medio centenar de galerías en su 34ª edición

Estampa - IFEMA MADRID

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La feria Estampa celebrará su 34ª edición del 24 al 27 de septiembre en Ifema Madrid con la participación de más de medio centenar de galerías seleccionadas por el Comité Técnico Curatorial, que ha apostado por reforzar la presencia de proyectos vinculados al arte contemporáneo y a las galerías emergentes.

Según ha informado Ifema Madrid en un comunicado, el programa general volverá a reunir a algunas de las principales galerías del panorama nacional, entre otras, 1MiraMadrid (Madrid), Max Estrella (Madrid), Espacio Mínimo (Madrid), Cayón (Madrid, Menorca, Manila), Moisés Pérez de Albéniz (Madrid), Poligrafa (Barcelona), Rio & Meñaka (Madrid), Álvaro Alcázar (Madrid) o ArtNueve (Murcia).

Asimismo, habrá espacio para la nueva generación, con centros como Arniches 26 (Madrid), Art as Experience (Las Palmas de GC), Lariot Collective (Madrid), Marquesa (Madrid), Victor Lope (Barcelona), Gärna (Madrid) o Villazán (Madrid).

De su lado, la sección comisariada 'Ensayo Futuro', dirigida por Jesús Alcaide, estará dedicada a impulsar proyectos creados en España en los últimos años y a dar visibilidad a galerías y espacios emergentes. En esta ocasión participan Enhorabuena Espacio (Madrid), Lapislázuli (Madrid), E Ciento Veinte (Madrid), Panarteria (Madrid), Garaje Bonilla (Madrid), Ilgaz Yildiz Gallery (Madrid), Arias Rego (Madrid) y Project Space AP1 (Murcia).

Esta sección se completará con 'Interferencias', un encuentro de reflexión sobre la evolución de los nuevos modelos de creación y difusión artística, que contará con la participación de comisarios europeos invitados gracias al apoyo de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid.

La organización ha señalado que el Comité Técnico Curatorial, integrado por los curadores independientes Violeta Janeiro, Jesús Alcaide, Lorena Marinez de Corral, Miguel Alvarez Fernández, Enrique Andrés Ruiz, Sema Dacosta y Alicia Ventura, ha sido el encargado de seleccionar los proyectos participantes y velar por la calidad de la propuesta artística de la feria.

Por su parte, el Patronato de la Comisión Asesora continuará formado por coleccionistas Juan Antonio Rodriguez Deorador, Tanya Capriles (Colección Brillemburg-Capriles), Luis Caballero, Candela Álvarez Soldevilla (Colección Studiolo), Fernando Panizo (Tasman Projects), Juan Antonio Trujillo (Colección OTR), Manuel Navacerrada (Colección Navacerrada), Borja Fernández Cobaleda (Fundación Campocerrado) y Victorino Rosón Díez-Feijo (Colección Aldebarán).

ESTHER FERRER, ARTISTA INVITADA

Como artista invitada de esta edición, Estampa contará con Esther Ferrer, que presentará una obra creada específicamente para la feria. Su consolidada trayectoria está asociada al movimiento minimalista de principios de la década de 1970, así como a los movimientos feministas de ese periodo. Además, la artista formó parte del grupo ZAJ fundado por Walter Marchetti, Ramon Barce y Juan Hidalgo en 1964 y disuelto en 1996, una agrupación icónica del happening y la performance en España.

Además, Lorena Martínez de Corral comisariará una exposición dedicada a la artista con obras pertenecientes a coleccionistas privados residentes en España.

La programación volverá a incluir el programa 'Colecciona', que desarrollará diversas actividades con la participación de comisarios, gestores culturales, coleccionistas e invitados especiales, con el respaldo del Ministerio de Cultura y el apoyo de la Fundación Banco Santander.