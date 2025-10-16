Los exoesqueletos toman protagonismo en Sicur para ayudar en la seguridad laboral

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sicur, el Salón Internacional de la Seguridad organizado Ifema Madrid del 24 al 27 de febrero de 2026, ha anunciado una segunda edición del área de Exo Corner, creada en colaboración con el Instituto de Biomecánica (IBV), en la que los exoesqueletos toman protagonismo para ayudar en la seguridad laboral.

Exo Corner 2026 aterriza en Sicur como una de las grandes apuestas de la feria y permitirá a los visitantes profesionales descubrir cómo los exoesqueletos están revolucionando la seguridad, la protección y la prevención en el entorno laboral, con soluciones diseñadas para reducir riesgos, mejorar la ergonomía y disminuir la carga física en trabajos de alta exigencia, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Durante los días de feria, Exo Corner reunirá en el Pabellón 4a fabricantes, investigadores y expertos que mostrarán en vivo cómo estos dispositivos de última generación están siendo aplicados en sectores clave como la industria, la logística o los servicios de emergencia.

Además de una zona expositiva con las principales marcas, se ofrecerán demostraciones en directo, lo que permitirá al público ver el funcionamiento real de los exoesqueletos y comprender su impacto en tareas concretas.

Exo Corner se quiere consolidar "como un punto de encuentro para el conocimiento y la innovación aplicada y se hará hincapié en cómo estas soluciones contribuyen a la prevención de riesgos laborales". Además de reducir el esfuerzo físico, mejorar posturas y aliviar la fatiga muscular en puestos de trabajo críticos, los exoesqueletos impactan positivamente en la productividad y la sostenibilidad de los procesos operativos.

La edición de 2026 permitirá conocer también el estado actual del mercado de los exoesqueletos, con presentaciones y sesiones técnicas que abordarán tanto su desarrollo tecnológico como los desafíos que aún enfrentan para una adopción más amplia: normativa, costes, mantenimiento, aceptación por parte de los usuarios y formación, generando un espacio de diálogo entre fabricantes, responsables de prevención, entidades reguladoras y profesionales de diversos sectores.

La feria, cuya primera edición en 2024 ya marcó un hito en Sicur, regresa en el 25º aniversario del Salón con una propuesta "más ambiciosa y consolidada". La combinación de innovación, aplicación práctica y conocimiento especializado convierte a la feria en "una cita imprescindible para todos los profesionales interesados en avanzar hacia entornos de trabajo más seguros, eficientes y humanos".