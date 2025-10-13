Expo Sagris acercará la innovación agraria en su primera edición del 6 al 8 de noviembre

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Expo Sagris, el Salón de la Agricultura y la Ganadería, ha abierto el acceso a sus entradas para su primera edición, que se celebrará del 6 al 8 de noviembre en Ifema Madrid, donde se acercará la innovación agraria de las empresas y asociaciones.

En un comunicado, el consorcio ha detallado que se presentarán las principales novedades del sector y fomentarán el diálogo, la innovación y el acercamiento de la innovación agraria durante las tres jornadas, tanto para profesionales como para el público general.

En el ámbito institucional, destaca la presencia como patrocinador principal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Además, participan organismos regionales como La Rioja, Extremadura, Islas Baleares, la Comunidad de Madrid, Castilla y León y la Región de Murcia.

Desde el tejido empresarial, estarán presentes compañías como Prima-Ram, con una trayectoria de más de cuatro décadas en grandes proyectos de riego e infraestructura hidráulica en todo el mundo; y Mimaflor, referente en el cultivo de hortalizas y vegetales y que ofrece una amplia variedad de productos desde ensaladas, complementos o verduras listas para cocinar en microondas.

Asimismo, estarán Vega Mayor/Florette, organización española de productores de frutas y hortalizas de I Gama (frescos) o de IV Gama (envasados y listos para consumir); y Mercasa, dedicada al sector de la distribución alimentaria; o Grupo Tragsa, empresa referente de transformación agraria.

En el ámbito de la investigación y académico, Expo Sagris acogerá la participación del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), el INTIA de Navarra, la Cátedra Internacional de Inteligencia Artificial y Agricultura de la Universidad de Córdoba, que visibilizarán los avances investigadores del sector productivo en ámbitos como los data spaces, los gemelos digitales o los sistemas predictivos y visibilizarán la oportunidad que ofrece este sector a jóvenes talentos, y el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC).

PARTICIPACIÓN DE ASOCIACIONES

Por la parte asociativa, AEPLA y Sigfito mostrarán cómo la ciencia aplicada a la sanidad vegetal de los cultivos es garantía de una agricultura sostenible; COEXPHAL, Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería, instalará un mini invernadero y ofrecerá una degustación de productos vegetales.

Además, participarán AEASCV, que presentará el proyecto 'Suelos Vivos', con foco en las buenas prácticas; las organizaciones ASAJA, COAG y UPA dinamizarán el Salón con talleres, demostraciones de emprendimiento, presentaciones de proyectos de innovación, jornadas y entrega de diversos premios; Cooperativas Agro-alimentarias de España presentará el sello 'Producto Cooperativo', que distingue los alimentos elaborados por cooperativas y resalta su sabor natural, calidad y origen, entre otros.

Asimismo, estarán presentes bajo el paraguas del Foro Ganadero-Cárnico las organizaciones interprofesionales de Interporc, Interovic, Provacuno, Asici, Avianza e Intercun, que mostrarán los intereses del sector cárnico e impulsarán su valor.

También la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, que agrupa todo sobre la producción y comercialización de los aceites de oliva; FEPEX con sus diez Comités Sectoriales -Comité de la Fresa y Frutos Rojos, Comité de Tomate, Comité de Flores y Plantas, Comité Ajo y Cebolla, Comité de Lechuga, Brócoli y otras hortalizas, Comité de Patata, Comité de la Uva de mesa, Comité de la Fruta de Hueso, Cereza y Fruta de pepita y Afhorfresh-; INTERPALM, la Interprofesional de las Palmípedas Grasas; e INLAC, que conectará con el público general a través de experiencias interactivas centradas en la cultura del queso y la promoción del consumo de lácteos.

Expo Sagris celebra su primera edición con el respaldo del sector agroalimentario y el patrocinio de Cajamar y McDonald's. Cuenta con la colaboración de la Alianza por una Agricultura Sostenible (ALAS), además de AEPLA, ANOVE y Foro Interalimentario, que forman el Comité Organizador del Salón junto a Agroforestales, AMETIC, Fenacore y FIAB.