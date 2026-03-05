Expodental 2026 centrará su programa en innovación, digitalización y formación para profesionales dentales

Expodental en Ifema - IFEMA

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La feria Expodental presentará en su edición de 2026 un amplio programa de actividades centrado en la innovación tecnológica, la formación continua y la práctica clínica en odontología, con el objetivo de reforzar el valor profesional del encuentro para los especialistas del sector.

El evento, organizado por IFEMA Madrid en colaboración con Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), se celebrará del 11 al 13 de marzo y contará con una agenda estructurada en dos espacios principales: el Foro General y el Área de Formación y Gestión, donde se analizarán las tendencias y soluciones tecnológicas que están transformando la actividad odontológica.

El Foro General reunirá conferencias y mesas redondas sobre cuestiones como la odontología digital integral, el impacto de la IA en el diagnóstico y la planificación de tratamientos o las últimas tendencias en implantología, estética dental, periodoncia y endodoncia mínimamente invasiva.

Asimismo, se abordarán aspectos relacionados con la experiencia del paciente en la clínica y la sostenibilidad en la gestión de centros dentales.

Por su parte, el Área de Formación y Gestión estará orientada a la actualización académica y al desarrollo profesional de odontólogos y otros especialistas del sector.

En este espacio se celebrarán sesiones sobre formación universitaria y de posgrado, talleres de gestión y liderazgo en clínicas dentales y contenidos vinculados a la digitalización de procesos, como la historia clínica electrónica o la gestión de imágenes en la nube.

El programa también prestará especial atención al desarrollo del talento joven y a las primeras etapas de la carrera profesional en odontología, con iniciativas orientadas a facilitar la inserción laboral y el acceso a formación especializada.