Expodental 2026 contará con más de 400 expositores y más de 900 empresas representadas

Expodental. - IFEMA MADRID

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Expodental 2026, organizado por Ifema Madrid y la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), reunirá a más de 400 expositores directos en el Recinto Ferial desde este miércoles y hasta el viernes, una edición en la que más de 900 empresas estarán representadas.

Bajo el lema 'El camino a la innovación odontológica', el salón registra la mayor participación de su historia y un crecimiento internacional del 27% respecto a la edición anterior, "consolidándose como un punto estratégico para la innovación y el negocio odontológico", ha apuntado Ifema Madrid en un comunicado.

Los organizadores esperan que visiten el evento hasta 31.000 profesionales de 42 países, con Portugal como principal mercado internacional emisor.

La internacionalización se ve reflejada en la presencia destacada de delegaciones procedentes de los principales mercados mundiales. Así, España encabeza la participación con cerca de 250 expositores, por delante de países como China, Italia y Alemania. Además de ellos, también están presentes Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Portugal y Eslovaquia.

El programa pondrá el acento en las tecnologías que están transformando la práctica odontológica: flujo digital integral, diagnóstico avanzado, planificación virtual, producción de dispositivos, automatización de procesos y el impacto emergente de la inteligencia artificial.

En este sentido, alrededor del 60% de las clínicas españolas cuenta con tecnologías avanzadas como el escáner intraoral, una transición a la digitalización que está mejorando la eficiencia y la experiencia del paciente a través de herramientas como la visualización anticipada de resultados o el seguimiento remoto.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Dentro del programa de actividades, el Área General se posiciona como el principal punto de encuentro para analizar tendencias en odontología digital, inteligencia artificial aplicada al diagnóstico y planificación, nuevas soluciones en implantología y otras especialidades, así como aspectos relacionados con la experiencia del paciente y la sostenibilidad en la gestión clínica. Además, se presentará el informe "Panorama y perspectiva del sector dental en España" en el stand Fenin.

Por su parte, el Área de Formación y Gestión estará dedicado a la actualización académica y el desarrollo profesional, con la participación de universidades y centros especializados. Incluirá contenidos sobre formación continuada, protocolos clínicos, seguridad del paciente, gestión de clínicas, digitalización de procesos y orientación laboral para jóvenes profesionales.

Además, se desarrollarán contenidos formativos y un espacio de networking profesional digital a través de la plataforma Expodental liveconnect.

Contará con NACEX como patrocinador del salón, lo que para Ifema Madrid reafirma su compromiso con la innovación y la excelencia mediante soluciones de mensajería avanzadas para optimizar la distribución en el sector dental, así como con American Express, que se incorpora como Método de Pago Oficial y patrocinador del Speakers' Corner, aportando su experiencia en soluciones financieras para profesionales y clínicas.

"Ambas colaboraciones subrayan el papel estratégico del salón como plataforma para el desarrollo tecnológico, la eficiencia operativa y la transferencia de conocimiento en una industria en plena transformación", han recalcado desde la institución ferial.