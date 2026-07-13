Expoinmed celebrará su primera edición en junio de 2027 para impulsar la innovación médica y la tecnología - IFEMA MADRID

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Expoinmed, la nueva Feria Internacional de Innovación Médica y Tecnología Sanitaria celebrará su primera edición del 15 al 17 de junio de 2027 bajo el lema 'Impulsando la medicina. Conectando la innovación. Humanizando la salud'.

La feria nace con vocación internacional, con especial atención a Latinoamérica por la posición de España y Madrid como puente sanitario, empresarial e institucional entre Europa y América Latina, y con el objetivo de convertirse en una plataforma de referencia para la innovación médica y la tecnología sanitaria, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

En concreto, integra área expositiva, congreso, espacios de debate y encuentros profesionales centrados en cuestiones clave para los retos actuales y futuros de la medicina y la atención sanitaria como la inteligencia artificial, la digitalización, la sostenibilidad, la humanización de la asistencia y los nuevos modelos de atención sanitaria.

La nueva feria ha celebrado su presentación ante representantes de las principales organizaciones, instituciones y empresas del ecosistema sanitario español. El acto ha contado con el respaldo institucional de la Comunidad de Madrid, representada por la consejera de Sanidad, Fátima Matute.

La jornada, celebrada en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, ha reunido a profesionales sanitarios, gestores, asociaciones sectoriales, compañías tecnológicas, empresas de la industria sanitaria y representantes institucionales para conocer los objetivos y el posicionamiento de Expoinmed, feria que nace con vocación de convertirse en una plataforma de referencia para la innovación sanitaria en España.

IMPULSO A PLATAFORMAS PROFESIONALES

La bienvenida ha corrido a cargo de Lola González, directora de Desarrollo de Negocio e Innovación de Ifema Madrid y el presidente de Medicina Responsable, Ernesto Sáenz de Buruaga.

"Expoinmed responde a la voluntad de la institución de seguir impulsando plataformas profesionales capaces de conectar sectores estratégicos, conocimiento, innovación y desarrollo económico. La nueva feria se incorporará al ecosistema de convocatorias sanitarias de Ifema Madrid con una propuesta especializada en innovación médica y tecnología sanitaria", ha defendido González.

A continuación, la consejera de Sanidad ha inaugurado institucionalmente el encuentro, poniendo de manifiesto el respaldo de la Administración regional a esta iniciativa orientada a impulsar la innovación médica y tecnológica en el ámbito sanitario y a reforzar el posicionamiento de Madrid como referente internacional en innovación sanitaria.

INDUSTRIA, INVESTIGACIÓN Y EMPRESAS

Durante la presentación técnica del proyecto, Fernando Prados, director de Proyectos Sanitarios de Medicina Responsable, y el gerente comercial de Expoinmed, Santiago Díez, han detallado la propuesta de valor de una convocatoria concebida para conectar a todos los actores de la cadena sanitaria: industria, profesionales, instituciones, investigación, gestores y empresas tecnológicas, favoreciendo la colaboración, el intercambio de conocimiento y el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio.

El presidente del Comité Organizador de Expoinmed y presidente de la Organización Médica Colegial, Tomás Cobo, también ha compartido su visión y destacado el papel que la feria desempeñará como plataforma estratégica y necesaria para impulsar la transformación del sector sanitario en los próximos años.

Para el doctor, esta feria aporta un espacio de "interlocución entre la investigación médica, los que cuidan al paciente cada día y quienes ponen en contacto a los decisores con los que realmente conocemos el funcionamiento interno de los centros sanitarios".

El encuentro ha concluido con la mesa redonda 'El ecosistema sanitario ante Expoinmed 2027', en la que representantes de CEOE, Fenin, Farmaindustria, la Comisión de Ingeniería Médica y Sanitaria del Colegio Oficial de Ingenieros industriales de Madrid y la Comunidad de Madrid, han analizado los principales retos de la sanidad como la modernización de las infraestructuras sanitarias, la incorporación de tecnología médica, la sostenibilidad del sistema, la inversión en prevención o la colaboración público-privada, y han puesto el acento en cómo Expoinmed, como espacio especializado, conectará las necesidades reales del sistema sanitario con soluciones, conocimiento, empresas e instituciones.