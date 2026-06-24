EXPOINMED se presenta ante el sector sanitario en el marco de los Premios Latido de Medicina Responsable. - IFEMA MADRID

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Expoinmed, la nueva Feria Internacional de Innovación Médica y Tecnología Sanitaria organizada por Ifema Madrid, en colaboración con Medicina Responsable, fue presentada ante el sector sanitario en el marco de la IV edición de los Premios Latido, organizados por Medicina Responsable, socio estratégico de la Feria.

El encuentro ofreció un contexto especialmente adecuado para acercar al ecosistema sanitario Expoinmed, convocatoria que celebrará su primera edición del 15 al 17 de junio de 2027 y que nace con la vocación de convertirse en "el gran punto de encuentro profesional para impulsar la innovación médica, la tecnología sanitaria, el conocimiento clínico y los nuevos modelos asistenciales en el ámbito de la salud".

Ifema Madrid ha recogido en un comunicado que la Feria reunirá durante tres jornadas a empresas de equipos y dispositivos médicos, robótica médica y quirúrgica, imagen y diagnóstico, laboratorio, soluciones farmacéuticas, ortopedia, consumibles, fisioterapia y rehabilitación, tecnologías digitales para la salud, seguimiento del paciente, servicios sanitarios, startups MedTech, entidades de certificación y otros agentes vinculados a la innovación sanitaria.

Su propuesta combinará zona expositiva, contenidos estratégicos, espacios de networking profesional y un congreso internacional orientado a los grandes desafíos de la medicina contemporánea.

La presentación institucional y profesional de Expoinmed en los Premios Latido permitió trasladar al sector sanitario la oportunidad que representa esta nueva feria para articular en España un espacio propio de innovación médica y tecnología sanitaria, con vocación internacional y especial conexión con Europa y Latinoamérica.

Los valores que inspiran los Premios Latido --la excelencia profesional, la innovación y el compromiso con los pacientes-- conectan "de forma natural" con la filosofía de Expoinmed, una feria concebida para impulsar "el conocimiento, la tecnología y los nuevos modelos asistenciales".

Desde este foro, Expoinmed se dio a conocer ante profesionales, empresas e instituciones como una convocatoria llamada a ocupar un espacio propio en la innovación médica y la tecnología sanitaria en España. Su planteamiento responde a una necesidad creciente: crear un entorno profesional donde las soluciones, el conocimiento clínico, la gestión sanitaria y la capacidad empresarial puedan dialogar con los retos reales de la medicina actual.

En su IV Edición, los galardones reconocieron al Grupo Español de Mieloma --GEM-- con el Premio a la Excelencia, por su investigación en mieloma múltiple; al Equipo de Cirugía Cardiaca Pediátrica del Hospital Universitario 12 de Octubre como Profesional Sanitario del Año; a Leo, el niño que llevó la problemática de la piel de mariposa al Parlamento Europeo, en la categoría de Concienciación en Salud; a José Abellán, por su labor divulgativa de la medicina en redes sociales, en la categoría de Comunicación; y a la Asociación Mamás en Acción, por su proyecto Curasana, 'Ningún niño solo en el hospital', en la categoría de Humanización de la Medicina.

Con esta presentación, Ifema Madrid y Medicina Responsable avanzan en la construcción de "una convocatoria estratégica" para el sector sanitario, integrada en el ecosistema de ferias sanitarias del recinto y orientada a sumar "capacidades profesionales, científicas, empresariales e institucionales".

Expoinmed nace con la voluntad de contribuir al desarrollo de un sector en plena evolución, generando "un espacio estable de encuentro, conocimiento y colaboración en torno a la innovación médica y la tecnología sanitaria".