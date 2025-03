La exposición 'The Friends Experience' llega este lunes a la capital con objetos y decorados de la serie

Archivo - Foto de archivo de la exposición 'The Friends Experience' - THE FRIENDS EXPERIENCE - Archivo

La lista de espera se abrió el martes y la venta general de entradas se iniciará el próximo 11 de febrero

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'The Friends Experience: The One in Madrid' llega por primera vez a España y se instalará en Ifema Madrid del 17 de marzo al 29 de junio para mostrar a los fans de la serie americana los decorados exactos del rodaje, como la puerta morada de apartamento de Rachel y Mónica o el futbolín junto la cocina del piso de Joey y Chandler.

En su página web, la dirección de esta experiencia inmersiva ha indicado que los visitantes viajarán al Nueva York de los 90 para recrear momentos icónicos de la serie, como compartir momentos en los sillones reclinables de Joey y Chandler o intentar subir el sofá de Ross por las escaleras hacia su apartamento.

Aunque el lugar más solicitado será posiblemente el Central Perk, el café donde Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Joey y Chandler se reunían en la ficción. También destaca el decorado del famoso sofá naranja, donde los personajes de la 'sitcom' dejaban pasar las horas.

A su vez, la exposición cuenta con un estand de 'merchandising' exclusivo de la serie, como las tazas del Central Perk, Crap Bags, o marcos de fotos que imitan al de la puerta de Monica y Rachel.

'The Friends Experience: The One in Madrid' estará abierta al público en el pabellón 14.1 de Ifema Madrid de lunes a jueves, en horario de 16 horas a 20.30 horas, y los fines de semana (de viernes a domingo), de 10 horas a 20.30 horas.