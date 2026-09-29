La feria Anuga Select Ibérica refuerza su alianza con Frozen España

Anuga Select Ibérica refuerza su alianza con Frozen España con una feria que acogerá Frozen Food Market en su primera edición, del 16 al 18 de febrero de 2027 en Ifema Madrid. - IFEMA MADRID

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Anuga Select Ibérica, la nueva feria internacional de alimentación y bebidas organizada por Ifema Madrid y Koelnmesse del 16 al 18 de febrero de 2027 en Ifema Madrid, refuerza su apuesta por el sector de los productos congelados con la incorporación de Frozen España a su Comité Organizador y la celebración, en el marco de su primera edición, del encuentro Frozen Food Market (FFM).

En este sentido, a través de una alianza con Frozen España, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores de Productos Congelados participa directamente en el Comité Organizador de la feria, y celebrará en Madrid, dentro de Anuga Select Ibérica, el encuentro Frozen Food Market (FFM), según informa Ifema Madrid.

Frozen Food Market nació para dar visibilidad al producto congelado y generar oportunidades de negocio entre fabricantes, distribuidores, compradores, operadores logísticos y empresas vinculadas al sector.

Su incorporación a Anuga Select Ibérica abre una nueva etapa para ampliar esos contactos, atraer compradores de otros mercados y reforzar el protagonismo del congelado dentro de la oferta alimentaria, consolidándose así como el mayor encuentro nacional e internacional dedicado al producto congelado.

FFM contará con un área específico dentro de Anuga Select Ibérica donde participarán las empresas asociadas a Frozen España y desarrollarán actividades profesionales que contribuyan a poner en valor la innovación, la capacidad exportadora y el papel estratégico de la industria de los congelados dentro del conjunto del sector alimentario.

Según el último informe elaborado por Alimarket Gran Consumo y Frozen España, el sector de los congelados crece con fuerza en volumen de consumo en los últimos años, alcanzando un valor de mercado superior a 4.700 millones de euros.

En este sentido, los productos congelados cada vez se valoran más por su calidad, practicidad y disponibilidad operativa, lo que favorece el crecimiento sostenido de la producción y consumo.

Según las ventas por tipo de producto, pescados y mariscos se mantienen al alza, seguidos de helados, platos cocinados, y verduras y hortalizas.

APUESTA POR UN SECTOR EN AUGE

La alianza entre Anuga Select Ibérica y Frozen España supone un paso más en la construcción de una feria que nace con vocación internacional y que aspira a convertirse en el punto de encuentro de referencia para fabricantes, distribuidores, compradores y profesionales de la alimentación y las bebidas del sur de Europa, Latinoamérica y el norte de África.

Anuga Select Ibérica forma parte del ecosistema internacional Anuga y refuerza el papel de Madrid como hub estratégico para la industria alimentaria global.

La primera edición de Anuga Select Ibérica se celebrará del 16 al 18 de febrero de 2027 en Ifema Madrid, reuniendo una amplia oferta expositiva, contenidos especializados, espacios para el networking profesional y nuevas oportunidades de negocio para toda la cadena de valor alimentaria.