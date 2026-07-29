MOTORTEC 2027 refuerza su posicionamiento como la gran plataforma estratégica de la posventa de automoción. - IFEMA MADRID

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La feria del motor Motortec celebrará su nueva edición del 7 al 10 de abril en los recintos feriales, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Motortec ha celebrado la primera reunión del Comité Organizador de cara a la próxima edición en 2027 en un encuentro en el que representantes de asociaciones, empresas y entidades del sector han analizado la evolución del certamen y definido las principales líneas estratégicas que marcarán su crecimiento en los próximos años.

La feria Motortec se consolida como "el mayor punto de encuentro para la industria de la posventa de automoción en el sur de Europa y como una herramienta clave para generar negocio, impulsar la innovación y fortalecer la competitividad del sector".

Los objetivos para los próximos años pasan por "consolidar el crecimiento del certamen, aumentar la participación de fabricantes, distribuidores y empresas líderes, incorporar nuevos ámbitos vinculados a la posventa y reforzar su dimensión internacional".

Esta estrategia pasa asimismo por ampliar la presencia de sectores con alto potencial de crecimiento como la economía circular, la digitalización, el vehículo industrial, la logística, los neumáticos o la formación especializada.

El Comité ha coincidido en señalar que la internacionalización, la atracción de talento y el desarrollo de modelos de negocio sostenibles representan algunos de los grandes retos y oportunidades para el futuro de la industria.

Así, la próxima edición de Motortec incrementará significativamente esfuerzos para captar visitantes y compradores internacionales, especialmente procedentes de Europa, Latinoamérica y el norte de África, al tiempo que impulsará nuevas iniciativas orientadas a acercar el sector a las nuevas generaciones y favorecer la incorporación de profesionales cualificados a un mercado que demanda cada vez más talento especializado.