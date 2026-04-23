Salón Look - IFEMA MADRID

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La feria Salón Look inicia una nueva etapa y renace como LOOK Madrid, un proyecto que surge como respuesta a un sector en plena transformación, que demanda espacios más cualitativos, estratégicos y con mayor capacidad de prescripción.

Organizada por Ifema Madrid, la Feria Internacional de Belleza profesional celebrará su próxima edición del 13 al 15 de noviembre de 2026 como el gran punto de encuentro para los profesionales que lideran el presente y el futuro del sector, ha indicado la institución ferial en un comunicado.

De esta forma, bajo un modelo más selectivo, curado y orientado al negocio de alto valor, la feria busca posicionarse como plataforma de referencia para la belleza profesional en España y Latinoamérica. En este marco, en los próximos días se abrirá el formulario de participación como expositor.

La feria articulará su programación en torno a espacios como el Main Stage, Look Focus y Beauty Corner y renovará citas como el XVIII Congreso de Estética, el Campeonato de España de Masaje, La Noche de la Belleza y la Pasarela Hair Look, junto a otros encuentros impulsados por firmas líderes o por la propia organización.

De ese modo, los visitantes profesionales tendrán la posibilidad de acceder a demostraciones de alto nivel y a contenidos formativos premium concebidos para aportar conocimiento aplicado y soluciones con impacto directo en la actividad y el negocio profesional.

Junto a ello, LOOK Madrid estructurará su propuesta expositiva en torno a los grandes sectores de la belleza profesional: peluquería y barbería, estética y cosmética, uñas y maquillaje. Cada espacio reflejará las últimas tendencias, innovaciones y avances técnicos, concebidos para potenciar la interacción entre marcas, distribuidores y profesionales, así como subrayar el carácter selectivo y experiencial de esta nueva edición.

PREMIOS LOOK

En el marco de esta nueva etapa, acogerá también la XII edición de los Premios LOOK, unos galardones consolidados que distinguen la excelencia, la innovación y la trayectoria de profesionales, empresas y entidades vinculadas a la belleza profesional.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 29 de abril, y la entrega de premios tendrá lugar el 16 de junio. Los galardones cuentan además con un jurado profesional, plural y de reconocido prestigio, integrado por expertos de referencia en belleza, comunicación, empresa e imagen personal.

A través de diez categorías, ofrecerán una visión amplia del sector y reconocerán desde la excelencia empresarial y profesional en peluquería y estética hasta la innovación, la formación, el emprendimiento, el diseño aplicado a los espacios, la sostenibilidad, el impacto sectorial y el compromiso social.