Feriarte 2025 reunirá a partir de este sábado a 65 anticuarios y galerías de arte

Archivo - Una de las obras expuestas en Feriarte 2024, en IFEMA Madrid, a 23 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Feriarte 2025 abre sus puertas este sábado con 65 anticuarios y galerías de arte, ofreciendo un recorrido por miles de años de historia, desde la arqueología y las artes decorativas hasta la pintura antigua y contemporánea, el mobiliario o la joyería.

Se inaugurará este viernes en un acto presidido por la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, Ángeles Albert, que tendrá lugar a las 19 horas en el pabellón 3 del recinto ferial de Ifema Madrid. Además, la feria abrirá sus puertas al público a partir del sábado hasta el domingo 26.

Organizada por Ifema Madrid, Feriarte 2025, como en ediciones anteriores, contará con la Galería del Coleccionista, #YourArt, dedicada a obras por debajo de 5.000 euros, con el objetivo de incentivar el coleccionismo y acercar el arte a nuevos públicos.

El martes se celebrará la jornada de puertas abiertas con acceso gratuito para todos los visitantes. Entre las piezas destacadas, se podrán contemplar obras de maestros como Pierre-Auguste Renoir, Pablo Picasso, Joan Miró, Sorolla o Murillo, así como joyas del siglo XIX, mobiliario de diseño internacional, esculturas de distintas épocas y piezas arqueológicas excepcionales.

En el ámbito editorial, se presentarán ediciones únicas y manuscritos históricos, como ejemplares del 'Shahnameh' de Ferdousí o 'El Quijote' en francés de 1692.

Con cerca de cinco décadas de trayectoria, Feriarte se quiere seguir consolidando "como el espacio de referencia para coleccionistas, profesionales y aficionados a arte, ofreciendo una oportunidad única de descubrir y adquirir obras de calidad certificada por un comité de expertos formado por 30 especialistas en distintas disciplinas".