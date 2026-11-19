FERIARTE abre sus puertas el sábado con cerca de 80 galerías y anticuarios y miles de años de historia del arte - IFEMA MADRID

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Feriarte 2026, la Feria de Arte y Antigüedades organizada por Ifema Madrid, abrirá sus puertas este sábado con cerca de 80 galerías y anticuarios nacionales e internacionales y una selección de piezas que recorre más de 2.000 años de historia del arte.

La cita celebrará su 49ª edición hasta el próximo 29 de noviembre en el pabellón 5 del recinto ferial, donde volverá a reunir a coleccionistas, profesionales del mercado artístico y aficionados, con una propuesta que abarca pintura, escultura, arqueología, joyería, diseño, libros y artes decorativas.

La inauguración oficial, según recoge Ifema en un comunicado, tendrá lugar este viernes, a las 19 horas, en un acto reservado a invitados y profesionales del sector, que contará con la presencia de la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, Ángeles Albert.

Una de las principales señas de identidad de Feriarte es el control de calidad de las obras expuestas. Todas las piezas serán revisadas por un comité integrado por más de 30 expertos, encargado de garantizar su autenticidad, calidad y relevancia histórico-artística.

GALERÍAS NACIONALES E INTERNACIONALES

La edición de este año contará con galerías y anticuarios de referencia del mercado nacional e internacional, entre ellos Artur Ramón Art, Stephane Renard Fine Art, Colnaghi, Caylus, Galería Ana Chiclana y Gonzalo Eguiguren Gallery.

También destacan las reincorporaciones de Palau Antiguitats, Escorial Fine Arts y Fabbri Arte, así como la presencia de Guillermo de Osma Galería y Mayoral en el ámbito del arte moderno y contemporáneo. A ellas se sumarán firmas habituales como Galería Jordi Pascual, Galería Jorge Juan, Imaginart, Galería Jorge Alcolea y David Cervelló.

La representación internacional incluirá galerías y anticuarios procedentes de Portugal, Francia e Italia, como Alexandra Matias, D'Orey Tiles, Bessa Pereira, Luis Alegria, Miguel Arruda Antiguidades y Tomás Branquinho.

PICASSO, MIRÓ, DALÍ Y SOROLLA, ENTRE LOS ARTISTAS PRESENTES

Durante la feria, los visitantes podrán contemplar obras de destacados representantes del arte moderno y contemporáneo, como Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí, Joaquín Sorolla, Fernando Botero, Yayoi Kusama, Antoni Tàpies, Antonio López, Eduardo Chillida, Jorge Oteiza y Juan Genovés.

La Feriarte también reunirá piezas de distintas épocas y corrientes artísticas, con obras de Pierre Bonnard, Claude Lorrain y Jean Pillement, junto a trabajos de Francisco Pacheco, Francisco de Goya y Giovanni Salvi, conocido como Il Sassoferrato, además de una pieza atribuida a Rembrandt y otra de Felice Boselli.

En el apartado de artes decorativas y diseño, la oferta incluirá una cómoda del ebanista francés Jacob Desmalter, una marquesa francesa de estilo Luis XVI y piezas de los diseñadores brasileños Jean Gillon y Joaquim Tenreiro. También habrá mobiliario histórico y propuestas de diseño del siglo XX de autores como Jaume Tresserra y Geoffrey Harcourt.

El recorrido se completará con arte persa e islámico, piezas japonesas de época Meiji, un mosaico romano con la representación de la diosa Tyche, libros históricos, manuscritos y una selección de alta joyería y joyas históricas elaboradas en oro, platino y diamantes.

COLECCIONISMO PARA NUEVOS PÚBLICOS

Además, con el objetivo de acercar el coleccionismo a nuevos públicos, Feriarte volverá a contar con el espacio '#YourArt', que reunirá obras seleccionadas por los expositores con precios de hasta 8.000 euros.

Del mismo modo, el 24 de noviembre celebrará su tradicional Jornada de Puertas Abiertas, durante la que el acceso será gratuito para todos los visitantes.

Feriarte 2026 podrá visitarse del 21 al 29 de noviembre, en horario de 11.30 a 20.30 horas, en el pabellón 5 de Ifema Madrid.