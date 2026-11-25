Legaltech Expo en Ifema Madrid - IFEMA

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las ferias Accountex España, HR Expo y Legaltech Expo reunieron a cerca de 19.000 profesionales los días 18 y 19 de noviembre en el recinto ferial de Ifema Madrid, en una convocatoria en la que la Inteligencia Artificial centró buena parte de los debates sobre la transformación tecnológica y los retos de los sectores empresarial, de los recursos humanos y jurídico.

Organizados por Diversified Communications en colaboración con Ifema Madrid, los tres encuentros sumaron más de 230 empresas expositoras y combinaron una oferta especializada con programas de contenidos sobre productividad, gestión del talento, innovación y adaptación normativa.

La quinta edición de Accountex España congregó a 12.122 profesionales y más de 180 marcas expositoras, con 120 horas de contenidos. Entre los datos presentados destacó el Barómetro de la Asesoría de Wolters Kluwer, según el cual el 71% de los despachos ya utiliza herramientas de IA en su actividad diaria. No obstante, el 95% considera que los cambios normativos incrementan su carga de trabajo y el 57% encuentra dificultades para captar talento.

Durante la feria también se abordó el impacto de la automatización en la actividad de las asesorías. El managing director de Sage Iberia, José Luis Martín Zabala, señaló que la automatización de tareas administrativas puede permitir un ahorro aproximado de cuatro horas y media semanales. Los expertos analizaron asimismo la responsabilidad profesional ante posibles errores de la inteligencia artificial y la necesidad de reforzar los servicios de asesoramiento de valor añadido.

HR Expo celebró su tercera edición con 3.906 profesionales y estrenó por primera vez un pabellón propio en Ifema. La adopción de la IA y la fidelización del talento centraron parte del programa, en el que compañías como Mahou San Miguel, Merz Aesthetics y Prosegur compartieron experiencias sobre la implantación de estas herramientas y la importancia de acompañarla con formación para empleados.

La feria también dedicó espacio a la transparencia salarial, las nuevas exigencias normativas en materia retributiva y la mejora de la experiencia del empleado mediante oportunidades de desarrollo profesional. Entre las empresas expositoras figuraron Cegid, Factorial, Personio, Sage y Wolters Kluwer, junto a asociaciones profesionales como Aedipe, AEDRH y Adirelab.

Por su parte, la primera edición de Legaltech Expo reunió a 2.768 profesionales y más de 50 empresas, con más de 30 horas de contenidos sobre innovación jurídica. Los debates se centraron en la incorporación de la IA a la abogacía y en los requisitos de confidencialidad, protección de datos y cumplimiento deontológico. El Consejo General de la Abogacía Española incidió en la necesidad de preservar las garantías profesionales en el uso de estas tecnologías.

La rentabilidad de las inversiones tecnológicas y su impacto en los resultados de los despachos también estuvieron entre los asuntos abordados. Omar Puertas, Legal Innovation Partner de Harvey, expuso su experiencia en la implantación de herramientas de inteligencia artificial para 1.700 abogados y defendió la necesidad de medir su efecto en los ingresos y los márgenes, más allá del ahorro de tiempo.