FIAA 2026 inaugura su edición con una jornada de primicias mundiales y soluciones para la gestión de flota

FIAA 2026 - IFEMA

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

FIAA 2026, la Feria Internacional del Autobús y el Autocar, ha cerrado su primera jornada en Ifema Madrid con una intensa actividad profesional marcada por la presentación de novedades internacionales, encuentros sectoriales y soluciones dirigidas a acelerar la transformación del transporte colectivo por carretera, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

La jornada inaugural ha contado con una destacada presencia institucional, con la inauguración a cargo del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y la visita del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo.

La agenda profesional de FIAA 2026 ha reunido durante su primera jornada un amplio programa de presentaciones de fabricantes como Daimler Buses, Iveco Bus, Temsa, Somauto-Otokar, Solaris, Karsan, Indcar, Zeroid, Irizar, Marcopolo, Farizon, Pagliani Service, Isuzu y Higer.

Entre las principales novedades han destacado el primer autobús interurbano eléctrico de Daimler Buses; el debut europeo del minibús eléctrico eFLEXY Line y el CROSSWAY ELEC de IVECO BUS; y la propuesta conjunta de REMO y HIGER, que integra vehículos eléctricos con infraestructura de recarga, soluciones energéticas y servicio posventa.

Entre las principales novedades han destacado el primer autobús interurbano eléctrico de Daimler Buses; el debut europeo del minibús eléctrico eFLEXY Line y el CROSSWAY ELEC de IVECO BUS; y la propuesta conjunta de REMO y HIGER, que integra vehículos eléctricos con infraestructura de recarga, soluciones energéticas y servicio posventa.

DESTACADOS DE LA SEGUNDA JORNADA

La programación continuará mañana, miércoles 23 de septiembre, con nuevas presentaciones de UNVI, FERQUI y JMB, además de una amplia agenda de contenidos profesionales en el Foro FIAA y la ceremonia de los Sustainable Bus Awards.

Uno de los encuentros más destacados será la sesión organizada por el Club de la Posventa del Vehículo Industrial, que tendrá lugar a las 10:30 horas en el Foro FIAA, situado en el pabellón 7 de Ifema Madrid.

El encuentro analizará el mantenimiento eficiente como una palanca clave para mejorar la rentabilidad, la seguridad y la disponibilidad de las flotas, con la presentación de un informe sobre los hábitos de mantenimiento en España y una mesa redonda con representantes de talleres, operadores y fabricantes.

La agenda abordará también cómo la movilidad de cero emisiones está impulsando nuevos modelos de colaboración entre fabricantes de autobuses, carroceros, proveedores tecnológicos y operadores.

Los expertos debatirán sobre el papel de las alianzas estratégicas en el desarrollo de soluciones integradas y su impacto en los plazos de entrega, la eficiencia operativa y la sostenibilidad de la industria.

Asimismo, se analizará la evolución del papel de los fabricantes, que están pasando de ser productores de vehículos a integradores de plataformas, servicios y soluciones llave en mano, con el objetivo de acelerar el despliegue de autobuses de cero emisiones y reforzar la competitividad del sector.

La Mesa de Transporte analizará la situación actual y la evolución del transporte de viajeros, así como la colaboración entre administraciones y operadores, un elemento fundamental para el desarrollo del transporte público y concesional.

En el debate participarán Rafael Barbadillo, presidente de Confebus; Alfonso Sánchez, CEO de EMT Madrid; Pablo Rodríguez Sardinero, director gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid; y Elena Atance, directora general de Transporte por Carretera y Ferrocarril del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La jornada incluirá también la ceremonia de los Sustainable Bus Awards, que reconocerá las soluciones más destacadas en materia de sostenibilidad e innovación en el transporte de viajeros por carretera.

Asimismo, esta edición de FIAA acogerá, por primera vez, la entrega del Premio Honorífico Antonio Bautista, un reconocimiento que nace para poner en valor su trayectoria, legado y contribución al sector del transporte de viajeros por carretera.

Otro de los encuentros previstos, bajo el título "Cómo será la próxima generación de autobuses", reunirá a representantes de algunos de los principales fabricantes para abordar los retos, tendencias y oportunidades de la industria.

La sesión contará con Alejandro Alcalde, CEO de Daimler Buses España y Portugal; Fabrizio Toscano, Business Director de IVECO Buses; Jesús Alonso, CEO de Solaris Bus Ibérica; y Mikel Urcelay, director de Innovación de Irizar.

Por último, la jornada organizada por ANETRA abrirá un espacio de encuentro entre administraciones, operadores de transporte y expertos del sector para analizar los retos y oportunidades del autocar en los entornos urbanos.

El debate abordará la movilidad sostenible, las restricciones de acceso a las ciudades, las zonas de bajas emisiones, la intermodalidad y el papel estratégico del autocar como solución eficiente para el transporte colectivo de viajeros.

En esta sesión participarán David del Olmo, presidente de AETRAM; Blanca Francés, presidenta de la Asociación Gestión Transporte de Viajeros de Alicante; Alejandro Álvarez, presidente de ASETRADIS; y Antonio Moreno, presidente de APT Granada. La mesa estará moderada por Raúl González, de Somos Movilidad.